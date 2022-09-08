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روزه يخلف تيديسكو في قيادة لايبزج

روزه يخلف تيديسكو في قيادة لايبزج
8 سبتمبر 2022 14:37

لايبزج (د ب أ) 

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أعلن نادي لايبزج الألماني تعيين ماركو روزه مدرباً جديداً للفريق.
ووقع روزه المدرب السابق لبروسيا دورتموند، عقداً مع لايبزج يمتد حتى 2024، وجاء تعاقد لايبزج حامل لقب كأس ألمانيا، مع روزه ليخلف دومينيكو تيديسكو الذي تعرض للإقالة أمس الأربعاء.
وولد روزه في لايبزج وسبق له تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي بروسيا مونشنجلادباخ.
وسيلتقي روزه بوسائل الإعلام وسيشرف على أول حصة تدريبية له مع لايبزج في وقت لاحق.
وستكون المهمة الأولى لروزه مع فريقه الجديد لايبزج، في مواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند بعد غدٍ السبت بالبوندسليجا.
وفاز تيديسكو مع لايبزج بأول لقب في تاريخه، عبر بطولة كأس ألمانيا في الموسم الماضي.
ويشارك لايبزج في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي للبوندسليجا في المركز الرابع تحت قيادة تيديسكو.
ولكن خسارة لايبزج على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 1/ 4، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، عجلت بإقالة تيديسكو، حيث أنها أعقبت النتائج المهتزة للفريق في البوندسليجا، إذ تعرض لأربع هزائم وتعادلين وانتصارين، رغم التدعيمات القوية التي أجراها النادي الألماني هذا الصيف.
وتضمنت المسيرة المحبطة للايبزج الخسارة أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني.
ورحل روزه عن دورتموند في نهاية الموسم الماضي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق.
وقال روزه في المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام دورتموند: «الأمر لا يتعلق بالوقت المناسب بالنسبة لي للظهور بشكل جيد».
وأضاف: «أنا أتحد بقوة مع بيتي، من خلال لايبزج، ليس من السهل أبدا أن تتولى مهمة أمام أعين سكان مدينتك، الناس هنا تتوقع الكثير من النادي ومني».
وأشار أن الأمور ستتغير بعض الشيء بالنسبة لي وسوف يتم الحكم على النتائج، ولكن عائلتي وأنا سعداء حقاً ونشعر بالفخر بالمنصب الجديد«.
وأنهى دورتموند الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ البطل، لكنه أقدم على إقالة روزه بعد إعراب كبار مسؤولي النادي عن انزعاجهم من تغييره لطريقة اللعب والتشكيل بشكل مستمر.
ويسعى لايبزج للتعاقد مع ماكس إبيرل مدير الكرة السابق لبروسيا مونشنجلادباخ، مما يعني أنه سيتعاون مجدداً مع روزه، الذي تركه في جلادباخ وانتقل لتدريب دورتموند قبل بداية الموسم الماضي.
وقال روزه:»سأكون سعيداً إذا نجح الأمر، أعرف كيف يعمل".

لايبزج
بروسيا دورتموند
شاختار دونيتسك
دوري أبطال أوروبا
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