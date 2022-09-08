جراهام بوتر يوافق شفهياً على قيادة تشيلسي

لندن (د ب أ)

وافق المدرب جراهام بوتر بشكل شفهي على تولي تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وسيواصل بوتر «47 عاماً» المحادثات مع الملاك الجدد لنادي تشيلسي، حيث يتوقع رحيله عن تدريب برايتون لتولي المسؤولية في تشيلسي.

ووافق الملاك الجدد لتشيلسي على دفع الشرط الجزائي في عقد بوتر مع برايتون، وقد سمح برايتون بتفاوض المدرب مع تشيلسي.

وسيصبح بوتر أول مدرب يجرى تعيينه منذ انتقال ملكية تشيلسي، ويتطلع الملاك الجدد بقيادة توم بوهلي إلى تعيين مدرب للفريق يستمر لفترة طويلة.

ويتوقع أن يحسم التعاقد مع المدرب في الوقت المناسب لقيادة الفريق في مباراته المقررة أمام فولهام بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد أجرى اتصالات أولية مع ماوريتسيو بوتشيتينو وكذلك روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة، ووجه أنظاره أيضا إلى زين الدين زيدان وكذلك برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

لكن بوتر كان دائماً على رأس قائمة المرشحين لدى إدارة نادي تشيلسي.

وأقيل توماس توخيل من منصب المدير الفني لفريق تشيلسي أمس الأربعاء، في ظل تصاعد خلافاته مع الإدارة الجديدة وكذلك وجود خلافات متزايدة مع لاعبي الفريق.

وقاد توخيل، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، فريق تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 ولقب كأس العالم للأندية 2022 .