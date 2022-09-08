زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية



أبوظبي (وام)

اطلع الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، على الخطط والمشاريع التطويرية والخدمات المقدمة من الجمعية للملاك والمربين وكافة عناصر المنظومة، وتابع تجهيزات الجمعية وترتيباتها استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2022 -2023، وكافة الفعاليات والأنشطة المتوقع تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ زايد بن حمد لمقر الجمعية في أبوظبي التي اطلع خلالها على خطط الجمعية بأقسامها المختلفة بشكلها الجديد، وتعرف على البرامج والمقترحات والمبادرات المستحدثة في الجمعية.

واستمع نائب رئيس الجمعية لشرح تفصيلي عن الخطط الجديدة لكافة الأقسام، خاصة فيما يتعلق بنظام وآلية الاشتراك في البطولات، والإضافات الجديدة التي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد، والتحول الكبير في الإدارة الذكية من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بسجل أنساب الخيل العربية والتسجيل والتوثيق للخيول. وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الجمعية تسعى لتحقيق أهدافها بدعم الخيول العربية الأصيلة وتلبية تطلعات مربي وملاك الخيل العربية في الدولة، للحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق الذي يعد جزءاً أساسياً من هوية الإمارات.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم سموه المتواصل لهذا القطاع من أجل تعزيز مكانة الخيل العربية في الدولة وجميع أنحاء العالم. ودعا إلى ضرورة تقديم الخدمات لكافة المتعاملين وفق معايير الجودة والشفافية لتعزيز الثقة من خلال الدقة والسرعة والجودة في إنجاز المعاملات، مشدداً على الاهتمام بالتحول الإلكتروني وفق أعلى معايير الجودة العالمية الذي يحقق طموحات المتعاملين ويخدم الخيل العربية.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن الجمعية هي الجهة المعترف بها محليا ودوليا في توثيق وتسجيل الخيل العربية في الدولة بالإضافة إلى تنظيم والإشراف على مزادات الخيل العربية و بطولات جمال الخيل العربية في دولة الإمارات.