يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز



نيويورك ( رويترز)

توقفت مسيرة جيسيكا بيجولا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على يد البولندية إيجا شيانتيك ما يعني هزيمة اللاعبة الأمريكية في دور الثمانية للمرة الثالثة في بطولة كبرى في العام الحالي أمام المصنفة الأولى عالميا.

ووصلت بيجولا (28 عاما) لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة في بداية العام الحالي قبل أن تخسر بمجموعتين متتاليتين أمام المصنفة الأولى عالميا وقتها الأسترالية آشلي بارتي.

وبعد ذلك خسرت في نفس الدور في فرنسا المفتوحة أمام شيانتيك التي أصبحت المصنفة الأولى عالميا بعد اعتزال بارتي.

وقالت بيجولا إن هزيمتها 6-3 و7-6 أمام شيانتيك في ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة بنيويورك الليلة الماضية «مؤلمة» وإنها لا تعرف عما إذا كانت مسيرتها في البطولات الكبرى حتى الآن تستحق منها الشعور بالسعادة أم لا.

وبيجولا هي ابنة الملياردير الأمريكي تيري بيجولا الذي يملك فريقي بافالو بيلز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية وبافالو سابرس المنافس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وقالت بيجولا أيضا «أتمنى لو أنني لم ألعب في مواجهة بارتي أو شيانتيك لأنهما لا تخسرا كثيرا كما يبدو، قدمت أداء كبيرا في البطولات الكبرى وأدرك أن هناك بطولات أخرى قادمة. حزينة قليلا الآن، وفقط كنت أتمنى أن تكن الأمور مختلفة الليلة».