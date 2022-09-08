نكهة برازيلية في نهائي ليبرتادوريس



البرازيل (رويترز)

كرر فلامنجو البرازيلي فوزه على فيليز سارسفيلد عندما تغلب على ضيفه الأرجنتيني 2-1 ليبلغ نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي، ولم تكن هناك شكوك بشأن عبور فلامنجو إلى النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم بعد انتصاره الكبير 4-صفر في الأرجنتين الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من تقدم سارسفيلد عبر لوكاس براتو بعد 21 دقيقة، أدرك بيدرو التعادل لفلامنجو في نهاية الشوط الأول، وحسم مارينيو فوز الفريق البرازيلي في الدقيقة 68.

وسيأمل فلامنجو في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1981 و2019 عندما يواجه منافسه المحلي أتليتيكو بارانينسي الذي أخرج بالميراس حامل اللقب في آخر موسمين.

وسبق لأتليتيكو بارانينسي الخسارة في النهائي أمام ساو باولو في 2005، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ستكون فيها المباراة النهائية برازيلية خالصة.