«ياس 22» يقص سباقات «ابوظبي للرياضات البحرية» مجدداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعود من جديد عجلة السباقات التراثية لنادي أبوظبي للرياضات البحرية للدوران، بعد فترة توقف في فترة الصيف، وأعلن النادي عن تنظيم سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم السبت 17 سبتمبر الجاري.

وفتح النادي باب التسجيل في السباق على أن يتم إغلاقه الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد السباق إقبالاً كبيراً بسبب فترة الراحة التي تجاوزت الثلاثة أشهر، لذلك فإن الجميع لديه رغبة التواجد في هذا السباق الذي يعنى بفئة الشباب.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية جوائز مالية قيمة للمشاركين في السباق وأصحاب المراكز الأولى، بهدف تحفيزهم وغرس حب التراث في نفوسهم.

من جهته، أعرب ماجد عتيق المهيري مدير إدارة السباقات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن سعادته البالغة بعودة عجلة السباقات للدوران مرة أخرى، وقال: اشتقنا للسباقات وكذلك اشتقنا للبحر نفسه بعد فترة توقف صيفية، ونتوقع أن يشهد السباق إقبالاً كبيراً من جانب الشباب تحديداً، نظراً في الرغبة إلى البحر مجدداً وأمواجه ورياحه من أجل التسابق فيها ومعها.

وأكد أن النادي أعد العدة للانطلاق بشكل جيد للغاية، منوهاً إلى أن هناك مجموعة من الاستعدادات الخاصة تم الانتهاء منها خاصة مع الشركاء والرعاة، مؤكداً أن شركاء النادي هم أحد أهم روافد النجاح في مختلف الفعاليات.