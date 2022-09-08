«ملك» و«كابوس» في «أغلفة الأبطال»!



عمرو عبيد (القاهرة)

حمل اليوم الثاني من الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا بعض المفاجآت وكثيراً من الإثارة، لكن بقي «السقوط الهائل» للعملاق ليفربول هو الأبرز، ليخطف أضواء أغلفة أغلب الصحف الرياضية العالمية، واتفقت الجارديان مع آي سبورت على اختيار عنوان واحد، الكابوس، حيث كتبت الأولى أن نابولي مزق «الريدز» إرباً، بينما كتبت الثانية أن «السماوي الإيطالي» سحق نظيره بلا رحمة، أما الصحف الإيطالية فقد أطلقت لفرحتها العنان بكل قوة، ووصفت لاجازيتا ديللو سبورت فريقها بأنه «الرائع الكبير»، مؤكدة أن «الدرس القاسي» الذي تلقاه الألماني كلوب على يد سباليتي لن يُنسى بسهولة، لاسيما بعد بداية سيئة للفريق الإنجليزي وضعته في موقف حرج بمجموعته منذ البداية، ولم تنسَ الصحيفة الكبرى أن تعرج على «كابوس» إنتر ميلان الذي تلقى الهزيمة على ملعبه أمام بايرن ميونيخ، مما يُهدد مدربه إنزاجي بالإقالة هو الآخر بعد انطلاقة غير جيدة محلياً وقارياً، واهتمت كورييري ديللو سبورت بنجوم المباراتين، ووصفت الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا بـ «الساحر» بعد صناعته هدفاً وتوهجه وانطلاقاته غير العادية طوال المباراة، بينما قالت إن ليروي ساني «قاتل» بتسجيله هدفاً ببراعة منقطعة النظير وتسببه في الهدف الثاني أيضاً، وقالت كورييري: إن فرحة عارمة جنونية غطت ملعب مارادونا في الوقت الذي انطلقت خلاله «صافرات الاستهجان» في سان سيرو نتيجة الظهور الباهت لـ«الأفاعي».

وفي إسبانيا، حافظ البولندي ليفاندوفسكي على عاداته الرائعة مُسجلاً «هاتريك» قاد برشلونة لفوز عريض على حساب فيكتوريا بلزن بنتيجة 5/1، صحيح أن النتيجة تبدو منطقية إلا أن ظهور «البارسا» بهذه القوة وهذا الثبات منذ بداية الموسم أسعد الصحف الكتالونية، التي واصلت مدح معشوقها الجديد، ليفا، ملك الأهداف والماكينة التي لا تتوقف عن الدوران أبداً، وكانت الإثارة هي العنوان الأبرز لمواجهة أتلتيكو مدريد وبورتو بـ3 أهداف في الوقت الإضافي أهدى من خلالها أنطوان جريزمان الانتصار القاتل لـ«الروخي بلانكوس»، ولهذا تصدّر غلاف صحيفة ماركا التي كتبت إن القليل من النجم الفرنسي «كثير»، في إشارة لمشاركته كبديل لكن تأثيره كان الأهم والأبرز، وتابعت الصحيفة الحديث عن تأثر ريال مدريد بغياب هدافه القدير كريم بنزيمة، بينما وصفت ما قام به ليفاندوفسكي بأنه «إحماء» قبل زيارة ميونيخ وفريقه السابق!

وبدرجات أقل، نوهت صحيفة ميرور عن الفوز الخاطف الذي حققه توتنهام بفضل «ثُنائية» مهاجمه الجديد ريتشارلسون خلال 5 دقائق قرب نهاية مواجهته مع مارسيليا، الذي وصفته لو فيجارو الفرنسية بأنه شجاع، لكن هذا لم يكن كافياً لتجنب «السقوط» أمام «الديوك» كما ذكرت ليكيب، ووصفت صحيفة سبورتفيرلد الهولندي فريقها، أياكس، بأنه مثل «البرق اللامع» الذي خطف الأبصار منذ البداية، كما قالت ريكورد البرتغالية إن سبورتينج لشبونة ظهر «عملاقاً» بثلاثيته خارج الديار أمام آينتراخت، بينما قسمت أوجوجو غلافها بين «مجد الأسود» و«خيبة» بورتو.

وسبق ذلك بيوم، اهتمام غير عادي من قبل الصحافة الإنجليزية بفوز مانشستر سيتي الكبير في إشبيلية برباعية، وكتبت الجارديان عن الهداف الخارق هالاند بأنه «ملك أوروبا» وأكدت ميرور أنه لا يمكن إيقاف النرويجي، بينما وصف ما حدث لتوماس توخيل بـ«فيلم الرعب» قبل أن تُعلن وبقية الصحف الإنجليزية عن رحيله عن تدريب تشيلسي وكتبت إكسبريس في اليوم التالي أن كل شيء قدمه الألماني مع «البلوز» ذهب أدراج الرياح، واكتفت ليكيب الفرنسية قبلها بعنوان معبر قائلة إن «الصاروخ انطلق» بعد فوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس وتوهج كليان مبابي بصورة رائعة، كما قالت الصحف الإسبانية إن البطل يسير على خطاه بعد افتتاحية الريال الثلاثية في ملعب سيلتيك الأسكتلندي واهتمت ماركا بأول أهداف هازارد بعد غياب، وأخيراً عبرت كورييري الإيطالية عن رضاها بتعادل ميلان خارج ملعبه، بينما وصفت يوفنتوس بـ«المثير للشفقة» وتغزلت أغلب الصحف بمبابي.