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الرياضي

8 مباريات لـ «جودو الإمارات» في «عربية تونس»

8 مباريات لـ «جودو الإمارات» في «عربية تونس»
8 سبتمبر 2022 12:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض «جودو الإمارات» 8 مباريات على مستوى فئة الناشئين والأشبال في البطولة العربية لأندية الناشئين والناشئات والأشبال والبراعم للجودو، التي انطلقت مبارياتها أمس في ضيافة الاتحاد التونسي للجودو، بإشراف الاتحاد العربي ووسط مشاركة 775 رياضيا، منهم 523 لاعبا ولاعبه.
وتشهد الجولة ظهور «جودو الإمارات» من خلال فريق الأمل وفريق نادي الشارقة الذي يشارك بفئتي الناشئين والأشبال على ضوء القرعة التي جرت بمقر إقامة الوفود المشاركة بتونس، حيث يواجه ناشئ فريق الأمل حميد الشامسي الفائز من لقاء الجزائري منتصر علوان والليبي عبدالله جيلمور، ويلعب لاعبنا يزن مرشد مع التونسي صبري بجاوي، اما اللاعب محمد عبدالله الشعالي فينتظر الفائز من مباراة التونسي فراس بن نصيب والجزائري محمد وائل ويلعب لاعبنا حمد الهاشمي مع الفائز من مباراة الكويتي سلطان الخالدي والتونسي وائل السعيدي.
اما مباريات فريق الشارقة، والتي ستبدأ بلقاء اللاعب راشد محمد لاهي مع التونسي ريان الغزواني، ويلعب حميد خميس مع الفائز من مباراة الكويتي طاهر القلاف والتونسي محمد العياري، ويلعب خالد وليد خميس مع الأردني البراء البولسي ومانع عبد الرحمن مع الفائز من لقاء التونسي مهدي طيب والجزائري فاتح مريجة.. يذكر بان بعثة نادي الشارقة تضم بجانب اللاعبين المشاركين اليوم منصور جمعة وعبدالله طاهر والإداري عمار اليافعي والمدرب انس الدخيلي.

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