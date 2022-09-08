ليفاندوفسكي يحطم الأرقام القياسية في ليلة «الأبطال»



رضا سليم (دبي)



تحول البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى نجم الشباك في الجولة الأولى من دوري الأبطال بعدما سجل «هاتريك» وصنع تاريخاً جديداً لنفسه في المسابقة القارية وبات اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في مباراة مع 3 أندية ودخل في منافسة شرسة لتحطيم الأرقام القياسية السابقة في المسابقة القارية وتجاوز رونالدو وميسي في عدد مرات إحراز «الهاتريك»

وسجل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رقماً قياسياً جديداً في دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز 3 أهداف وساهم في فوز فريقه 5-1 على فيكتوريا بلزن التشيكي في افتتاح مباريات دور المجموعات حيث أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» مع ثلاثة أندية مختلفة.

وكشفت إحصاءات أوبتا إن ليفاندوفسكي سجل «هاتريك» واحد مع بروسيا دوتموند في دوري الأبطال وأربعة مع بايرن ميونخ ثم مع النادي الكتالوني وهو السادس له ليتأخر بفارق مرتين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الغائب عن البطولة هذا الموسم والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

وساهم الدولي البولندي في 108 أهداف في 107 مباريات في البطولة القارية البارزة كما أن أخر خمس مرات تم تسجيل فيها «هاتريك» في دوري الأبطال بينها ثلاث عبر ليفاندوفسكي ومرتين بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد حامل اللقب.

وأصبح ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عاما و17 يوما أكبر لاعب سنا يسجل هدفاً في أول مباراة له مع برشلونة بدوري الأبطال ليتخطى رقم هنريك لارسون حين سجل هدفا ضد سيلتك الإسكتلندي في سبتمبر 2004 بعمر 32 عاما و360 يوماً.

وبات نجم برشلونة الأقرب للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال وينافسه مبابي مهاجم سان جيرمان الذي سجل هدفين في مرمى يوفنتوس وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الذي سجل في مرمى إنتر ميلان وزيلنسكي لاعب نابولي بعد هدفيه في مرمى ليفربول.

وعلق بيليك مدرب فيكتوريا على أهداف النجم البولندي قائلاً: لا يمكنك الدفاع أمام ليفاندوفسكي عندما يدخل منطقة الجزاء وانتقل «ليفا» إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي قادماً من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو و5 ملايين أخرى متغيرات لمدة 4 مواسم.

