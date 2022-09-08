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الرياضي

ريتشارليسون يقدم أوراق اعتماده مع توتنهام بـ «ضربتي رأس»

ريتشارليسون يقدم أوراق اعتماده مع توتنهام بـ «ضربتي رأس»
8 سبتمبر 2022 11:30

 

لندن (رويترز) 

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لم يقدم هاري كين الكثير لتوتنهام هوتسبير أمام أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا، فيما استمر صيام سون هيونج مين عن التسجيل، لكن الوافد الجديد ريتشارليسون أظهر أن السيطرة على خطورة هذا الثنائي لم تكن كافية.
وهز مهاجم إيفرتون السابق الشباك بضربتي رأس قرب النهاية، ليمنح توتنهام الفوز 2-صفر في افتتاح مباريات الفريق في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال في مواجهة عانى فيها صاحب الأرض.
وسدد كين، الذي سجل خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كرتين في شوط أول متواضع، بينما تسبب سون في طرد تشانسل مبيمبا مدافع مرسيليا ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.
لكن ريتشارليسون، المنضم في صفقة تكلفت 60 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار)، هو الذي تفوق على زملائه الأكثر شهرة في الفريق.
وكما كان الحال أمام فولهام السبت الماضي عندما قدم أداء رائعا من جميع النواحي، وحرمه حكم الفيديو المساعد من هدفه الأول مع توتنهام، فقد قدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي بعدا آخر.
وجاء الهدفان بضربتي رأس من تمريرتين عرضتين، الأولى من إيفان بريشيتش والثانية من بيير إميل هويبيرج.
وقد تكون قدرة ريتشارليسون في ألعاب الهواء عاملا مهما لتوتنهام هذا الموسم، ولن تكون مفاجأة إذا شارك في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري السبت المقبل.
وكان كين سعيدا بتحمل آخرين عبء التسجيل، وقال قائد إنجلترا «ريتشارليسون كان رائعا منذ انضمامه، تدرب بجد وانتظر الفرص ولعب بشكل جيد عندما حصل عليها. هدفان رائعان بضربتي رأس، لم نحافظ على الكرة بشكل جيد في الشوط الأول، بينما كان الوضع أفضل قليلا في الشوط الثاني، لكننا واصلنا المحاولة وإرسال التمريرات العرضية. في النهاية سجل ريتشارليسون هدفين».
وأشاد كونتي بتأثير ريتشارليسون لكنه لم يكن سعيدا تماما بأداء فريقه إذ كان مرسيليا الطرف الأفضل إلى أن طُرد مبيمبا.
وقال كونتي «في الشوط الأول خسرنا الكثير من المواجهات الفردية. عندما تلعب ضد هذا النوع من الفرق التي تلعب بشراسة، فمن المهم أن تتمكن من الاحتفاظ بالكرة. لقد فعلنا هذا في الشوط الثاني».
وتابع «مرسيليا فريق جيد. بالنسبة لنا كان من المهم أن نحصل على النقاط الثلاث ونبدأ بشكل جيد في هذه البطولة. نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالثقة. (مرسيليا) لم يخسر هذا الموسم قبل هذه المباراة». 

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