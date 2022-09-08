ستاد دبا.. «الملعب 22» في «دوري المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)

يحمل ستاد نادي دبا «التحفة المعمارية الجديدة»، الرقم 22 في تاريخ الملاعب التي احتضنت مباريات دوري المحترفين منذ النسخة الأولى 2008- 2009، ويتأهب ملعب دبا لدخول الخدمة رسمياً حينما يحتضن مساء الغد مباراة «النواخذة» أمام ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ويمثل الملعب الجديد لـ «النواخذةّ» الذي يتسع لنحو 10 آلاف مشجع، أحدث المرافق الرياضية لكرة الإمارات في أعقاب قرار انشاء الملعب بأمر من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتحت اشراف شركة فوج سنج العالمية بتكلفة 100 مليون درهم، واستغرقت مدة بناء وتجهيز الملعب نحو العام ونصف العام.

وتوزعت مباريات «دوري المحترفين» على مدار مواسمه السابقة على 21 ستاد في مدن الدولة المختلفة بداية بالعاصمة أبوظبي، العين، دبي، عجمان، الشارقة، رأس الخيمة، خورفكان، كلباء، الظفرة، الفجيرة، وحتا، في انتظار أن يحمل الملعب الجديد لدبا الرقم 22.

وشهد الموسم الأول لـ «دوري المحترفين» 2008- 2009 إقامة مباريات الدوري في 12 ملعباً، شملت ستاد خليفة بن زايد «العين»، ستاد آل مكتوم، ستاد مكتوم بن راشد، ستاد راشد، ستاد زعبيل في «دبي»، ستاد محمد بن زايد، ستاد آل نهيان في أبوظبي، ستاد الشارقة وستاد خالد بن محمد بالشارقة، ستاد راشد بن سعيد «عجمان»، ستاد صقر بن محمد القاسمي «خورفكان»، وستاد حمدان بن زايد «الظفرة».

وانضمت في الموسم التالي 2009- 2010 ملاعب ستاد طحنون بن محمد «القطارة» بالعين، ستاد نادي بني ياس «أبوظبي»، ستاد نادي الإمارات في «رأس الخيمة»، قبل أن يشهد موسم 2010- 2011 انضمام ملعبي اتحاد كلباء في منطقة كلباء وملعب دبي للمنظومة بالتزامن مع صعود «النمور» وفريق نادي دبي، فيما انضم وستاد الفجيرة في موسم 2012- 2013 باحتضانه مباريات دبا في ظهوره الأول في المحترفين.



واحتفل دورينا في موسم 2013- 2014 بدخول ستاد هزاع بن زايد إلى الخدمة كمعقل رئيسي لمباريات نادي العين، وكثالث ملعب يحتضن مباريات «الزعيم» في الدوري بعد ستاد خليفة بن زايد، وطحنون بن محمد «القطارة».

وخاض حتا الصاعد للمرة الأولى لـ «دوري المحترفين» موسم 2016- 2017 مبارياته على ملعبه في ستاد حمدان بن راشد في حتا، في الوقت الذي ظل فيه ستاد مدينة زايد الرياضية جاهزاً لخدمة أندية أبوظبي في كل الأوقات باحتضانه جزء من مباريات نادي الوحدة في الدوري موسم 2017- 2018 بالتزامن مع اعمال التحديث على ملعب «العنابي» قبل استضافته مباريات كأس آسيا 2019.

يشمل ستاد دبا الفجيرة جميع المرافق الرياضية الحيوية حسب المواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات الاتحاد الاسيوي (AFC) والاتحاد الدولي (FIFA)، ويمثل الاستاد طفرة نوعية في البنيات التحتية في مدينة دبا، مما سيساهم في ابراز حضور النشاط الرياضي وتطويره بالمدينة.

في سطور

2008- 2009: 12 ملعباً احتضنت دوري المحترفين في موسمه الأول

2009- 2010: انضمام ملاعب طحنون بن محمد، الإمارات، بني ياس

2010- 2011: انضمام ملعبي اتحاد كلباء، دبي «العوير»

2012- 2013: ستاد الفجيرة يحتضن المشاركة الأولى لدبا

2013- 2014: ستاد هزاع بن زايد يزين ملاعب الإمارات

2016- 2017: ستاد حمدان بن راشد يحتضن مباريات حتا

2017- 2018: ستاد مدينة زايد الرياضية وجهة أندية أبوظبي

2022- 2023: ستاد دبا أحدث المرافق الرياضية بالإمارات