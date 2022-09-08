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الرياضي

بيدرو ودرويش محمد وعبدالرزاق نجوم «سبورت فور أوول»

بيدرو ودرويش محمد وعبدالرزاق نجوم «سبورت فور أوول»
8 سبتمبر 2022 11:15

 
دبي (الاتحاد)

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أطلقت شبكة سبورت فور أوول الإخبارية النسخة الخامسة من جائزتها السنوية لاختيار نجوم الجولة في دوري أدنوك للمحترفين التي تقام برعاية أروما دي لاموري للعطور التي واصلت دعمها للجائزة في نسختها الخامسة.
ومع ختام الجولة الأولى حصل مهاجم الوحدة، البرازيلي، جواو بيدرو، على كأس «سبورت فور أوول» بعد حصده جائزة نجم الجولة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تألق في لقاء القمة بين العنابي والوصل ونجح في تسجيل هدفين أنقذ من خلالهم فريقه من الخسارة خارج ملعبه ليقتنص نقطة ثمينة من معقل الإمبراطور الوصلاوي في لقاء جماهيري امتلأت خلاله مدرجات استاد زعبيل.
وجمع المهاجم البرازيلي العملاق أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء متابعي شبكة سبورت فور أوول والخبراء، بـ..48.4 %، بفارق كبير عن أقرب منافسيه لوان بيريرا لاعب الشارقة بــ 22.3% وحصل نجم الجزيرة علي مبخوت على المركز الثالث بعدما حقق نسبة 18.8%
ومُنحت جائزة أفضل لحارس الشارقة المتألق درويش محمد الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه على شباب الأهلي بهدفين نظيفين بعد وقوفه سدا منيعا أمام هجمات الفرسان وحصل على نسبة أصوات وبفارق كبير بـلغ 69.2% من كتلة المصوتين، بينما تم اختيار الحكم المميز سلطان عبدالرزاق صاحب أفضل صافرة في الجولة بنسبة 76.1% بفضل تميزه في إدارة مباراة شباب الأهلي والشارقة.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبير من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.
ومن جانبه تقدم عبدالعزيز عبدالله مدير شبكة سبورت فور اوول بالشكر الجزيل للشركات الراعية والداعمة للجائزة في موسمها الخامس بالإضافة للخبراء الفنيين الذين يقومون باختيار نجوم الجولة في كل جولة من جولات دوري ادنوك للمحترفين.

دوري أدنوك للمحترفين
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