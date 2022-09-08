شفيونتيك تواجه سابالينكا في نصف نهائي «فلاشينغ ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى، نصف النهائي الثالث لها في البطولات الكبرى هذا الموسم لكنه الأول على الإطلاق في بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية للتنس، لتواجه وللمرة الرابعة في 2022 البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة.

وحسمت البولندية البالغة 21 عاماً تأهلها الى نصف نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى بعدما تخطت الأميركية جيسيكا بيجولا الثامنة 6-3 و7-6 (7-4)، لتحقق فوزها الثالث على منافستها هذا العام، بعد نصف نهائي ميامي الألف وربع نهائي بطولة رولان جاروس.

وتأمل شفيونتيك، الفائزة بلقب بطولة رولان جاروس للعام الثاني توالياً، أن تحقق فوزها الرابع أيضاً هذا العام على منافستها المقبلة سابالينكا التي بلغت نصف نهائي البطولة الأميركية للعام الثاني توالياً بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة نسخة عام 2016 بنتيجة 6-1 و7-6 (7-4).

وسبق للبولندية أن فازت على سابالينكا هذا العام في ربع نهائي الدوحة ونهائي شتوتجارت ونصف نهائي روما، لكنها توقعت «مباراة صعبة جداً. ستكون هناك إرسالات سريعة وضربات قوية، كما حصل ضد بيغولا التي انتهى مشوارها عند ربع النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم في البطولات الكبرى والرابعة في مسيرتها.

وبعدما وصلت في بداية العام الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، خرجت شفيونتيك من الدور الثاني لدورة دبي قبل أن تحقق بعدها 37 انتصاراً متتالياً في طريقها لإحراز ألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما ورولان جاروس، إلا أن هذه السلسلة انتهت في ويمبلدون بخروجها من الدور الثالث.

لكن يبدو أنها استعادت مستواها في البطولة الأميركية التي وصلت فيها العام الماضي الى الدور الرابع في أفضل نتيجة لها من أصل ثلاث مشاركات قبل هذه النسخة، رغم أنها ارتكبت الكثير من الأخطاء على غرار منافستها في لقاء شهد 13 فرصة كسر إرسال و61 خطأ مباشراً للاعبتين.

وقالت البولندية إنه»يعني لي الكثير الوصول الى نصف النهائي للمرة الأولى«، مضيفة بعد الفوز الصعب جداً»أنا سعيدة بالعمل الكبير الذي قمت به لكني أبقيت مستوى آمالي متدنياً«كي لا تشعر بخيبة كبيرة في حال خروجها.

أما بالنسبة لسابالينكا، ابنة الـ24 عاماً الساعية إلى لقبها الأوّل في البطولات الكبرى التي وصلت فيها الى دور الأربعة مرتين في السابق (ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي)، فاحتاجت الى ساعة و21 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على بليشكوفا من أصل 5 مواجهات بينهما من دون أن تضطر الى انقاذ اي فرصة للأخيرة لكسر إرساله البيلاروسية.

وقالت سابالينكا»كنت أتوقع مستوى رائع مع الكثير من التبادلات الطويلة. أردت البقاء في اللقاء وجعلها تعاني".

وللعام الثاني توالياً، انتهى مشوار بليشكوفا عند ربع نهائي البطولة الأميركية التي وصلت فيها الى النهائي عام 2016 حين خسرت أمام الألمانية أنجليك كيربر، ثم حصلت على فرصة ثانية لإحراز لقبها الكبير الأول لكنها خسرت مجدداً في نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، بعدما مرت بسابالينكا بالذات في نصف النهائي.

وضربت سابالينكا بقوة في مستهل المواجهة وتقدمت في المجموعة الأولى 4-صفر بعد انتزاعها شوطين على إرسال منافستها التشيكية البالغة 30 عاماً، ثم تقدمت على إرسالها 5-1 قبل أن تحسمها بكسر ثالث لإرسال بليشكوفا 6-1، منهية إياها في 28 دقيقة فقط.

وتحسن أداء بليشكوفا في المجموعة الثانية وردت الشوط بالمثل، ليكون التعادل سيّد الموقف بعدما فشلت أي من اللاعبتين في فرض نفسها على إرسال الأخرى حتى الشوط الثامن حين حصلت سابالينكا على فرصتها لتحقيق الفارق لكنها لم تستغلها.

وفي ظل استمرار التعادل، احتكمت اللاعبتان الى شوط فاصل حسمته البيلاروسية 7-4 وأنهت اللقاء لصالحها.