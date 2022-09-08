هالاند يهدد أرقام «الدون»

أنور إبراهيم (القاهرة)



الهدفان اللذان سجلهما النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22عاماً»، رفعا رصيده من الأهداف إلى 25 هدفاً حتى الآن في بطولة دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، مع الأندية الثلاثة التي لعب لها حتى الآن «ريد بول سالزبورج النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي».

وهذا المعدل السريع لتسجيل الأهداف يتجاوز بصورة كبيرة بدايات عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية في هذه البطولة، التي يتربع على عرشها النجم البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو، برصيد 140هدفاً.

وكان الرقم القياسي السابق لأفضل بداية في هذه البطولة مسجلاً باسم الهولندي رود فان نيستلروي والإسباني روبرتو سولدادو، برصيد 16 هدفاً لكل منهما في 20 مباراة، وذكرت مؤسسة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية إن هذه البداية الرائعة لهالاند تبشر بأنه سيكون المرشح الأول في المواسم القادمة للحاق بالنجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو «140هدفاً» وليونيل ميسي «125هدفاً»، نظراً لصغر سنه.

وقالت إن هالاند الذي لم يتجاوز مع فريقيه السابقين ريد بول سالزبورج وبروسيا دورتموند دور الثمانية على الإطلاق وفي هذه البطولة، سيكون بمقدوره أن يحقق ذلك الهدف مع ناديه الحالي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وأحد كبار المرشحين للفوز بدوري «الأبطال» ورفع كأسها ذات الأذنين الكبيرتين، وكل ما يحتاجه هالاند هو المشاركة بكثرة في مباريات هذه البطولة، ليحقق هدفه وهدف فريقه.

وأوضحت «أوبتا» أن «الفتى الذهبي» هالاند مرشح أيضاً لتحطيم رقم قياسي آخر، مازال رونالدو يحتفظ به حتى الآن وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في هذه البطولة خلال نسخة واحدة «17هدفاً»، والتي سجلها «الدون» في البطولة العاشرة التي حصل عليها فريقه الأسبق ريال مدريد في موسم 13/2014.

وإذا كان عدد مباريات البطولة 13 مباراة، من بدايتها حتى النهائي، فإنه من المتوقع أن يزيد هالاند من عدد أهدافه فيها، وربما نجح بالفعل في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من البطولة، والمسجل باسم رونالدو.

جدير بالذكر أن هالاند سجل 10 أهداف في 6 مباريات لعبها مع السيتي «بطل إنجلترا»، منها مرتان «هاتريك»، محطماً بذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها لاعب في أول 5 جولات من المسابقة، والمسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي للسيتي والنجم البريطاني ميكي كوين «8 أهداف لكل منهما».