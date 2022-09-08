تيري هنري: هالاند ومبابى مستقبل الكرة الهجومية في العالم



أنور إبراهيم (القاهرة)

يرى النجم الفرنسي المخضرم تيري هنري الملقب بـ«الملك» الهداف التاريخي لمنتخب «الديوك» بـ«51 هدفاً»، أن النجمين الشابين النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والملقب بـ«الفتى الذهبي»، والفرنسي كيليان مبابى هداف باريس سان جيرمان والملقب بـ«فتى بوندي المدلل»، هما مستقبل الكرة الهجومية في العالم لسنوات كثيرة قادمة، وأشاد بالمستوى العالي لكل منهما وأدائهما ومهاراتهما التهديفية العالية، وقال إن أرقامهما وإحصائياتهما تتحدث عنهما، بينما يواصلان التألق مع ناديهما، وسجل كل منهما هدفين «ثنائية» في مباراة فريق كل منهما في الجولة الأولى لدورالمجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».. هالاند سجل هدفين في مرمى أشبيلية الإسباني، ومبابى سجل هدفين في مرمى يوفينتوس الإيطالي.

ووصف هنري «الفتى الذهبي» النرويجي بأنه لاعب رائع يمكنه أن يلعب دوراً كبيراً في مغامرة السيتي من أجل الفوز بدوري الأبطال، مثلما يمكن لـ«فتى بوندي المدلل» أن يفعل نفس الشيء مع سان جيرمان. غير أنه عندما سئل عن أي منهما الأكثر كمالاً في الخط الهجومي من وجهة نظره، قال: هالاند رأس حربة لا غبار عليه ويجيد تسجيل الأهداف من مختلف الزوايا والاتجاهات وبمهارة عالية جداً، ولكنني أرى إن مبابى يزيد عليه لأنه يجيد أيضاً خلق الفرص لنفسه ولزملائه ويجيد اللعب في الجناحين يميناً أو يساراً، وفي القلب، ولهذا أعتبره هو الأكثر كمالا كلاعب.

جدير بالذكر أن مبابى سجل مع سان جيرمان 35 هدفاً في 54 مباراة في دوري الأبطال، بينما سجل هالاند 25 هدفاً في 20 مباراة فقط. وعندما سئل هنري عن المنافسة بين هذين النجمين الشابين، وما إذا كان يمكنهما أن يعيدا «قصة» المنافسة بين النجمين الأسطوريين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: بداية كل منهما مبشرة وواعدة ومن الممكن أو يكونا نجمي المستقبل في الكرة العالمية خلال السنوات القادمة، من دون مقارنة أي منهما بالنجمين الكبيرين.