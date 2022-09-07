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الرياضي

«الصافرة الإماراتية» حاضرة بالمنافسات القارية والدولية

«الصافرة الإماراتية» حاضرة بالمنافسات القارية والدولية
8 سبتمبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

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يواصل قضاة الملاعب الإماراتيين تألقهم، بالتواجد في البطولات القارية والدولية. حيث يشارك الثنائي الحكم يحيى الملا والمساعد مسعود حسن بالتصفيات التمهيدية لكأس آسيا تحت 20 سنة، ضمن حكام المجموعة الرابعة، ويتواجد أحمد عيسى درويش وزايد داوود بالمجموعة الثانية، وعادل النقبي وجاسم عبدالله بالمجموعة الخامسة.
ويظهر فهد بدر بكأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تقام بالكويت، فيما يشارك الحكمان سلطان محمد صالح، جمال المخيني في التصفيات التمهيدية لكأس آسيا تحت 17 سنة، إضافة إلى اثنين من مقيمي الحكام، هما خالد الدوخي وأحمد يعقوب، بجانب المساعد زايد داوود، فيما يظهر عمر آل علي ضمن حكام الفار في كأس العالم تحت 17 سنة للسيدات.
ويُشارك ضمن الدفعة الرابعة في التجمع الثالث لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام بكوالالمبور، أحمد المصعبي وسهيل عبد الله الملا وخالد علي الملا وناصر علي يوسف.

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