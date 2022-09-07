دوري الأبطال «الآسيوي».. نيولوك في نسخة 2023

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيعقد اجتماعاً مرتقباً أكتوبر المقبل، لبحث عدة ملفات أبرزها الاطلاع على توصيات لجنة المسابقات فيما يخص دوري الأبطال بشكله الجديد الذي ينطلق في سبتمبر 2023، بعد قرار تغيير موعد البطولة لتتماشي مع مواعيد دوريات غرب آسيا.

وتفيد المتابعات أن الاتحاد الآسيوي كان يدرس إجراء عدة تعديلات على نظام البطولة، بعد بحث إمكانية إقامتها بطريقة مختلفة تسمح بمشاركة أندية أقل مع التركيز على أكبر الدوريات المحترفة بالقارة شرقاً وغرباً، بما يزيد الرعايات والمكافآت المالية المرتبطة بالبطولة، وفي حالة الاتفاق خلال ورش العمل والاجتماعات التنسيقية التي تجرى بين الروابط المحترفة وإدارة المسابقات القارية، فسيتم الإعلان عن الخطوط العريضة للبطولة في شكلها الجديدة وآلية توزيع المقاعد المشاركة مع نسخة 2024-2025 والمتوقع أن تقل عن 40 فريقا و10 مجموعات كما هو الحال حالياً.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وزع مقاعد النسخة المقبلة في شكلها الجديد التي تنطلق سبتمبر المقبل، بعدما حل دورينا في الترتيب الثامن قارياً والخامس على الغرب، حيث يحصل على مقعد واحد مباشر، ومقعدين في التصفيات.

وأعلن اتحاد الكرة الأسبوع الماضي آلية المشاركة في البطولة، التي تشهد وجود أبطال موسمين «الماضي والحالي»، وبالتالي تم منح العين بطاقة مؤهلة للبطولة بصفته بطل الدوري عن الموسم الماضي، بينما سيتم تحديد الحاصلان على النصفين المتبقيين للمشاركة في الدور التمهيدي، بحيث سيحصل بطل الدوري الموسم الجاري على نصف المقعد الأول، بينما يحصل بطل كأس الموسم الماضي على نصف المقعد الثاني، بينما لن يشارك بطل الكأس عن الموسم الجاري في النسخة المقبلة بدوري الأبطال.

أما آلية الاتحاد في حال تكرار «البطل» للموسمين الماضي والجاري، فستكون كالتالي: «إذا كان بطل الدوري هذا الموسم هو نادي العين حامل لقب الموسم الماضي، أو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن الموسم الماضي، ستمنح البطاقة لبطل الكأس عن الموسم الحالي، أما إذا كان بطل الدوري هذا الموسم هو نفسه بطل الموسم الماضي أو بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، أو بطل كأس رئيس الدولة للموسم الحالي، فستمنح البطاقة لوصيف الدوري عن هذا الموسم، في حالة تكرار النادي وتجاوز كل الاختيارات، يتم الاختيار وفق تسلسل الترتيب النهائي للدوري».