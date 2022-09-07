سباقات البحر في دبي تنطلق 18 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، موعداً لانطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون السباق الافتتاحي احتفاء بالتراث، عبر منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع الجيل الصاعد في فئتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 عاماً)، حيث يجمع هذا السباق نخبة البحارة الصغار الذين دفعهم الشغف لتعلم مهارات الإبحار والتعرف على رياضة الآباء والأجداد.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يولي مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، ومن خلال جهود اللجنة الرياضية وإدارة الشؤون الرياضية، اهتماماً كبيراً بفعاليات الموسم الجديد سعياً وراء إنجاحه وتحقيق الأهداف العامة وتشجيع مختلف شرائح المجتمع لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة وفق الشروط واللوائح.

وأشار حارب في حديثه إلى أن البرنامج الزمني للأنشطة يتضمن باقة متنوعة تشمل السباقات المحلية لفئات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والقوارب 43 قدماً و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى الزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- وألواح التجديف -واقف- والتجديف الحديث.