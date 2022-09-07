الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سباقات البحر في دبي تنطلق 18 سبتمبر

سباقات البحر في دبي تنطلق 18 سبتمبر
8 سبتمبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
30 شركة وعلامة تجارية خليجية في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2022
الحناء.. دقّ «المنحاز»

اعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، موعداً لانطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023.
ومن المقرر أن يكون السباق الافتتاحي احتفاء بالتراث، عبر منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يجمع الجيل الصاعد في فئتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 عاماً)، حيث يجمع هذا السباق نخبة البحارة الصغار الذين دفعهم الشغف لتعلم مهارات الإبحار والتعرف على رياضة الآباء والأجداد.
 وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يولي مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، ومن خلال جهود اللجنة الرياضية وإدارة الشؤون الرياضية، اهتماماً كبيراً بفعاليات الموسم الجديد سعياً وراء إنجاحه وتحقيق الأهداف العامة وتشجيع مختلف شرائح المجتمع لممارسة هواياتهم في بيئة آمنة وفق الشروط واللوائح.
 وأشار حارب في حديثه إلى أن البرنامج الزمني للأنشطة يتضمن باقة متنوعة تشمل السباقات المحلية لفئات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والقوارب 43 قدماً و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى الزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- وألواح التجديف -واقف- والتجديف الحديث.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية
التراث
آخر الأخبار
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©