«دراجات الإمارات» يواصل التألق في جولة إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

فاز باسكال أكرمان دراج فريق الإمارات بالمركز الثاني في المرحلة السادسة عشرة من جولة إسبانيا، والتي أقيمت على مسار بطول 189.4كم انطلاقاً من سانلوكار دي باراميدا وصولاً إلى تومارس، والتي شهدت العديد من المفاجآت في الجزء النهائي منها.

وتغير كل شيء في السباق الذي أوحى في بدايته بأنه يشهد سباق سرعة نهائياً بين مجموعة من الدراجين، فبعد انطلاق بريموز روجليتش (جامبو-فيزما) في أداء هجومي قبل 2.5 كم من خط النهاية، انطلق باسكال أكرمان في إثره أولاً، قبل أن ينضم إليهما مادس بيدرسن (تريك-سيجافريدو)، يليه داني فان بوبل (بورا-هانزجروي) وفريد رايت (البحرين-فيكتوريوس)، بينما اضطر ريمكو إيفينبول (كويك ستيب) إلى التراجع بسبب مشكلة في دراجته.

وانطلق الدراجون الخمسة متقدمين بنحو 8 ثوانٍ عن المجموعة الرئيسية، لتشهد المرحلة سباق سرعة بينهم بدأ بحادث تعرض له روجليتش، وانتهى بفوز بيدرسن بالمركز الأول، يليه أكرمان في المركز الثاني.

وبفضل هذه النتائج، تقدم روجليتش بنحو 8 ثوانٍ أمام منافسه ريمكو إيفينبول، ليحل روجليتش في المركز الثاني في التصنيف العام متأخراً عن ريمكو في المركز الأول بدقيقة و26 ثانية، بينما حلَّ خوان أيوسو من فريق الإمارات في المركز الرابع في التصنيف العام، متأخراً بفارق 4 دقائق و49 ثانية، وحلّ زميله جواو ألميدا في المركز السابع متأخراً بفارق 7 دقائق.

وتعليقاً على النتيجة، قال باسكال أكرمان: كان انطلاق روجليتش مفاجئاً، وجاء في توقيت مثالي، لذا انطلقت خلفه على أمل وصولنا إلى خط النهاية وحدنا، إلا أن ثلاثة دراجين آخرين انطلقوا في إثرنا. وبعد سباق محموم استنفد طاقتي، تمكَّن بيدرسن من التقدم وتجاوزي ليفوز المركز الأول في السباق. لقد بذلت قصارى جهدي في محاولة تحقيق الفوز، لكن ذلك لم يكن كافياً. ما زالت لديّ فرصة في مرحلة مدريد لتحقيق الفوز، وسأعمل جاهداً لأتمكن من ذلك.