الوصل يفجر أولى المفاجآت و«الملك» يكشر عن أنيابه

علي معالي (دبي)

حقق الوصل أولى مفاجآت موسم السلة، بفوزه على شباب الأهلي في افتتاح بطولة كأس الاتحاد، كما كشر الشارقة عن أنيابه بفوز عريض، وحقق النصر بداية مثالية مع مدربه، فيما فرضت أكاديمية جام وجودها، لترسم تلك الفرق ملامح الانطلاقة لمنافسات الرجال.

ونجح المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم «حميدو» في قيادة الوصل لتحقيق انتصار مثير على شباب الأهلي بالفوز 99- 86، في لقاء شهد تقلبات كثيرة على صالة الفهود في زعبيل، حيث تقدم الفرسان في الربع الأول 23- 18، وعاد «الفهود» للتألق في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 30- 18، و30- 24، وتعادلا في الربع الرابع 21-21، وهي المباراة الرسمية الأولى لـ «حميدو» مع الوصل هذا الموسم، وهي الخسارة الأولى كذلك للمدرب زوران مدرب الوصل السابق، وشباب الأهلي الحالي.

وفي مباراة ثانية حقق النصر انتصاراً عريضاً تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل بنتيجة 100- 42 على نادي الوحدة، في مباراة شهدت تفوق العميد وسط غيابات كثيرة في صفوف الوحدة.

وكشر الشارقة عن أنيابه بقوة تحت قيادة المدرب أحمد عمر، حيث تفوق على الظفرة العائد للمنافسات المحلية من جديد بنتيجة 118- 30، بواقع 41-8، 23-11، 30- 8، 24-3، ويسعى الملك إلى الحفاظ على لقبه، وهي البطولة الوحيدة التي حققها الموسم الماضي في مقابل توج شباب الأهلي بالبطولات الـ 3 الأخرى، وهي الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة.

وفي المباراة الرابعة أكد فريق أكاديمية جام تفوقه بالفوز على البطائح في مباراة ماراثونية بنتيجة 97- 94، وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن صفوف «الراقي» لأسباب مختلفة، لينتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 75-75، بأرباع 8- 20، 15-12، 27-25، 25-18، وفي الوقت الإضافي نجح «جام» في الفوز 22-19.