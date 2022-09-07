الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوصل يفجر أولى المفاجآت و«الملك» يكشر عن أنيابه

الوصل يفجر أولى المفاجآت و«الملك» يكشر عن أنيابه
8 سبتمبر 2022 01:38

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
جارديم: الفوز الأول هدفنا
شباب الأهلي يحصد 5 ألقاب في «الألعاب الصيفية»

حقق الوصل أولى مفاجآت موسم السلة، بفوزه على شباب الأهلي في افتتاح بطولة كأس الاتحاد، كما كشر الشارقة عن أنيابه بفوز عريض، وحقق النصر بداية مثالية مع مدربه، فيما فرضت أكاديمية جام وجودها، لترسم تلك الفرق ملامح الانطلاقة لمنافسات الرجال.
ونجح المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم «حميدو» في قيادة الوصل لتحقيق انتصار مثير على شباب الأهلي بالفوز 99- 86، في لقاء شهد تقلبات كثيرة على صالة الفهود في زعبيل، حيث تقدم الفرسان في الربع الأول 23- 18، وعاد «الفهود» للتألق في الربعين الثاني والثالث بنتيجة 30- 18، و30- 24، وتعادلا في الربع الرابع 21-21، وهي المباراة الرسمية الأولى لـ «حميدو» مع الوصل هذا الموسم، وهي الخسارة الأولى كذلك للمدرب زوران مدرب الوصل السابق، وشباب الأهلي الحالي.
وفي مباراة ثانية حقق النصر انتصاراً عريضاً تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل بنتيجة 100- 42 على نادي الوحدة، في مباراة شهدت تفوق العميد وسط غيابات كثيرة في صفوف الوحدة.
 وكشر الشارقة عن أنيابه بقوة تحت قيادة المدرب أحمد عمر، حيث تفوق على الظفرة العائد للمنافسات المحلية من جديد بنتيجة 118- 30، بواقع 41-8، 23-11، 30- 8، 24-3، ويسعى الملك إلى الحفاظ على لقبه، وهي البطولة الوحيدة التي حققها الموسم الماضي في مقابل توج شباب الأهلي بالبطولات الـ 3 الأخرى، وهي الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة.
وفي المباراة الرابعة أكد فريق أكاديمية جام تفوقه بالفوز على البطائح في مباراة ماراثونية بنتيجة 97- 94، وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن صفوف «الراقي» لأسباب مختلفة، لينتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 75-75، بأرباع 8- 20، 15-12، 27-25، 25-18، وفي الوقت الإضافي نجح «جام» في الفوز 22-19.

الوصل
كأس الاتحاد
شباب الأهلي
آخر الأخبار
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©