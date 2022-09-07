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الرياضي

لاعبة إماراتية تحترف في الملاعب الإسبانية

لاعبة إماراتية تحترف في الملاعب الإسبانية
7 سبتمبر 2022 20:55

 
مراد المصري (دبي)

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أصبحت نوف العنزي أول لاعبة في منتخبنا الوطني تحترف بالملاعب الإسبانية، بعد إعلان نادي ليجانيس التعاقد معها في محاولته للصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وهي التي ظهرت في مباراة ودية أمام فريق ريال مدريد للسيدات الأسبوع الماضي.
نادي ليجانيس الإسباني أعلن رسمياً عن انضمام العنزي لاعبة منتخب إلى صفوفه للاحتراف خلال الموسم الحالي 2022 - 2023، حيث أثبت قدراتها خلال المباراة الودية التي جمعت بين ليجانيس وريال مدريد الأسبوع الماضي ليتم الاستقرار على التعاقد معها بعد إعجاب المدرب يرو مارتوس بموهبتها.
العنزي كانت أول لاعبة إماراتية تحترف خارج الإمارات في مجال كرة القدم، عندما انضمت لصفوف وادي دجلة المصري في عام 2017، وهي التي تشارك بصورة منتظمة في صفوف منتخب السيدات وتلعب في خط الوسط.
العنزي حاصلة على شهادة هندسة في أمن المعلومات وتعمل في مجال الموارد البشرية إلى جانب تميزها الرياضي وسعيها لمواصلة المضي قدماً في مسيرتها كلاعبة، وسبق أن كشفت عن طموحها بأن تكون مدربة أيضاً في المستقبل مع بداية نيلها شهادات تدريب معتمدة قارياً.
احتراف العنزي في الملاعب الإسبانية خطوة شجاعة من صاحبة الـ 25 عاماً، علماً بأنه لا يوجد أي لاعب إماراتي يحترف في الملاعب الأوروبية خلال هذا الموسم.

 

منتخب السيدات
الدوري الإسباني
لا ليجا
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