هل يدرب زين الدين زيدان تشيلسي؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم تكد تمر ساعات قليلة على إقالة الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إلا وتواترت الأنباء سريعاً بشأن الأسماء المرشحة لخلافته على رأس القيادة الفنية «للبلوز»، وترددت ثلاثة أسماء، حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورت»، وتضم القائمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد والذي غادر السانتياجو برنابيو في صيف 2021، فيما يتصدر قائمة الترشيحات الإنجليزي جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون الذي يشغل منصبه منذ مايو 2019، ونجح في الإبقاء على فريقه في دوري الأضواء والصفوة «البريميرليج»، بأسلوبه المتميز في اللعب وعشقه للنزعة الهجومية.

وذكر موقع جول العالمي أن بوتر بدأ هذا الموسم بداية قوية جداً في الدوري الإنجليزي، وحقق 4 انتصارات في 6 مباريات، وخسر مرة واحدة وتعادل مثلها. إن بوتر بدأ هذا الموسم بداية قوية جداً في الدوري الإنجليزي وحقق 4 انتصارات في 6 مباريات، وخسر مرة واحدة وتعادل مثلها.

والاسم الثاني هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أصبح حراً منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، وقالت شبكة «سكاي سبورت»، إن بوكيتينو يمتلك خبرة كبيرة في البريميرليج، حيث سبق له تدريب ساوثهامبتون «من 18 يناير 2013 إلى 27 مايو 2014»، ثم توتنهام «من 27 مايو 2014 إلى 20 نوفمبر2019» ووصل مع السبيرز إلى نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» وخسر من ليفربول 2 - صفر.

وأضاف الشبكة أن بوكيتينو رغم محصلته المتوسطة في سان جيرمان، إلا أنه مازال مطلوباً في أكثر من نادٍ، أبرزها حالياً إشبيلية الإسباني الذي حقق بداية سيئة للغاية في الليجا، حيث لم يحقق أي فوز بعد 4 جولات، كما خسر في أولى مبارياته في دوري الأبطال على ملعبه 4 - صفر من مانشستر سيتي، ويبدو إن مديره الفني جولين لوبيتيجي في طريقه للرحيل.

أما المرشح الثالث، فهو الأكثر نجومية وجاذبية وشهرة.. الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد والذي غادر السانتياجو برنابيو في صيف 2021، ومن وقتها لم يدرب أي فريق على أمل أن يخلف مواطنه ديدييه ديشامب في قيادة منتخب بلاده بعد كأس العالم 2022.