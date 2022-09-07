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الرياضي

كوزمين: بيانيتش إضافة كبيرة لـ«الملك» وجاهزون لـ«السماوي»

كوزمين: بيانيتش إضافة كبيرة لـ«الملك» وجاهزون لـ«السماوي»
7 سبتمبر 2022 19:55


علي معالي (الشارقة)
اعترف الروماني كوزمين بقوة وصعوبة مباراة بني ياس في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى القدرة العالية لدى مدرب السماوي في تجهيز عناصره بالشكل المناسب قائلاً: «أعرف المدرب المنافس جيداً، وهو قادر على تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب من كافة النواحي، وعلينا أن نكون على أتم استعداد لهذه المواجهة بكافة العناصر المتاحة لدينا حالياً».
وقال: «سنقوم بتغيير بعض الأمور عما كنا عليه في المباراة الماضية أمام فريق شباب الأهلي، هناك أمور لا بد من تصحيحها بالشكل المناسب من خلال تحسين طريقة اللعبة والاستمرار في الأداء التصاعدي».
وعن الصفقات الجديدة قال كوزمين: «بكل تأكيد هي إضافة قوية للملك، سواء باكو ألكاسير أو البوسني الجديد بيانيتش، ولكن ما أتمناه حالياً هو أن يندمج الجميع في عمل واحد يمكن من خلاله تحقيق الفوائد للفريق، والنجاح لن يقاس بالأسماء، بل بالعمل وهو ما يجب أن يعرفه الجميع داخل المستطيل الأخضر».
وقال: «ألكاسير ومن بعده بيانيتش أسماء كبيرة ولها سمعتها ومستواها، ولكن عملي حاليا ينصب على الاهتمام بجميع العناصر الموجودة تحت تصرفي بالفريق ليقدموا في النهاية المطلوب لمصلحة الشارقة».
وعن الضغوط الواقعة عليه بعد هذه الأسماء الكبيرة قال: «هذه الضغوط موجودة حتى قبل قدومهم، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، وعلينا التعامل معه بالشكل المناسب لتحقيق ما نريده في نهاية المطاف».

 

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