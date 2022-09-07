بيانيتش.. فارس الضربات الثابتة في «قلعة الملك»

علي معالي (الشارقة) انضم البوسني ميراليم بيانيتش (32 عاماً) إلى صفوف الشارقة قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد، ليصبح لاعب الوسط الجديد الأجنبي الثالث بالفريق بعد كايو لوكاس وباكو ألكاسر. ووصل بيانيتش "32 عاماً"، إلى دبي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وبعد فترة قصيرة توجه لإجراء الفحوصات الطبية التي اجتازها بنجاح، لتصبح الخطوة التالية هي الإعلان عن التعاقد الرسمي من جانب الطرفين "اللاعب والنادي". وتعد صفقة الملك الجديدة قياسية نظراً لكفاءة اللاعب العالية وسيرته الذاتية المتميزة في مشواره الكبير. ويتسم بيانيتش بعلاقة متميزة مع برشلونة الإسباني، وهو ما سهل من تلبية رغبته في التواجد ضمن صفوف الشارقة، خصوصاً وأن الشارقة لم يتأخر من قبل في الموافقة على طلب تشافي مدرب الفريق الحالي فوز قدومه لقيادة البارسا، بالتعاقد مع الطبيب الخاص بالنادي وكان رد إدارة الملك الموافقة. ويعتبر بيانيتش أحد أفضل منفذي الركلات الثابتة في الـ15 سنة الأخيرة في الكالشيو الإيطالي، وبالتالي سيكون أحد العناصر المهمة بصفوف الملك في الموسم الحالي. وخاض البوسني مسيرة مميزة للغاية، حيث لعب لأندية ميتز وليون الفرنسيين، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني وبشكتاش التركي، ولعب مع الأندية التي مثلها 584 مباراة سجل من خلالها 73 هدفًا، وصنع 106، ومع منتخب بلاده لعب124 مباراة سجل 24، وصنع 25، ولعب في كأس العالم 3 مباريات. وكان بيانيتش قد خرج من حسابات مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، إذ تمت إعارة صانع الألعاب المخضرم إلى نادي بشكتاش التركي خلال مجريات الموسم الماضي 2021-2022، وقدم معه 4 تمريرات حاسمة من إجمالي 23 مباراة . وولد أبريل عام 1990 في يوغسلافيا سابقاً، البوسنة والهرسك حالياً، والده هو "فهرودين" كان لاعب كرة قدم، ووالدته هي "فاطمة" كانت ربة منزل، وبعد ميلاد بيانيتش بعدة شهور انتقلت العائلة إلى لوكسمبورج بسبب الحرب التي وقعت في يوغسلافيا.
وحصل والده في لوكسمبورج على فرصة للعب كرة القدم، ووظيفة إضافية كعامل في مصنع، وكان يصطحب معه بيانيتش إلى التدريبات حالماً أن يكون ابنه لاعباً مميزاً . وانضم بيانيتش إلى نادي "شيفلانج 95" وعمره "7 سنوات"، ولعب مع عدة أندية أوروبية وهي نادي ميتز الفرنسي (2007-2008)، وأولمبيك ليون الفرنسي (2008-2011)، ونادي روما الإيطالي (2011-2016)، ويوفنتوس الإيطالي (2016-2020)، ثم برشلونة الإسباني (2020-2021)، ونادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة في 2020 قبل أن يعود لبرشلونة ومنه إلى الملك الشرقاوي. وبدأت شهرة بيانيتش المحلية والعالمية موسم 2010/2009 مع نادي ليون الفرنسي، الذي كان آنذاك الفريق الأفضل في فرنسا، ومما يرسخ في ذاكرة الجمهور هدفه في نادي ريال مدريد في البرنابيو في دوري أبطال أوروبا؛ حيث أقصى من خلاله النادي الملكي خارج البطولة، وأسهم في وصول النادي لنصف نهائي البطولة. كان بيانيتش لاعباً استثنائياً في خط الوسط، ومِن أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي، حيث حظي باهتمام بطل إيطاليا نادي يوفنتوس لينضم إلى صفوفه في 2016، وقدّم أداءً جيداً مع السيدة العجوز حصد من خلاله اهتمام الصحافة والجماهير. وأعلن نادي برشلونة عام 2020 عن ضم البوسني بيانيتش في صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس مع اللاعب "آرثر ميلو"، ولم يُقدم بيانيتش الأداء المطلوب، ليخوض بعدها تجربة جديدة في الدوري التركي من بوابة نادي بشكتاش . ويعتبر بيانيتش ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده، إذ خاض 113 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا، وثاني لاعب بوسني الجنسية يلعب في نادي برشلونة الإسباني تاريخياً بعد اللاعب مهيو كودرو. وشارك مع نادي روما في 185 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 44 هدفًا وشارك مع نادي يوفنتوس في 178 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 41 هدفًا. وأبرز الجوائز الفردية التي حصدها اللاعب خلال مسيرته هي: جائزة أفضل لاعب كرة قدم بوسني عام 2014، وأفضل لاعب كرة بوسني عام 2020، جائزة جلوب سوكر الخاصة بأفضل مسيرة عام 2019. أما أبرز الجوائز الجماعية التي حصدها اللاعب خلال مسيرته فهي: بطولة الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس أربع مرات (2017، 2018، 2019 و2020)، وكأس إيطاليا مرتين مع يوفنتوس (2017 ، 2018)، وكأس السوبر الإيطالي مع يوفنتوس عام 2019، وكأس ملك إسبانيا مع نادي برشلونة عام 2021، وبطولة الدوري التركي مع نادي بشكتاش 2022.