جارديم: الفوز الأول هدفنا

رضا سليم (دبي)

أكد ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على أهمية الفوز بمباراة دبا الفجيرة بملعب الأخير ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، قائلاً: نتوقع أن يلعب المنافس على غلق المساحات من الخلف والاعتماد على الهجمات المرتدة، ونخن سنلعب بكل قوتنا للتحكم في المباراة من خلال الاستحواذ على الكرة، كما نسعى لتصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا نستقبل أهدافاً في المواجهة.

ووصف المدرب دبا بالفريق الجيد، مبيناً أنه يسعى لإثبات وجوده، وهو الأمر الذي يضع مسؤولية إضافية على عاتق اللاعبين لتقديم مستوى جيد وتحقيق الهدف المنشود من اللقاء، وقد شاهدنا مباراتهم السابقة، فالفريق يتسم بالقوة الدفاعية ولديه لاعبين يتميزون بالسرعة في الهجوم، والكرات الثابتة من مصادر قوتهم.

وأضاف: اللاعبون يعرفون ما قدموه في المباراة السابقة ويدركون أننا في مرحلة تطور ونسعى لتحقيق النتائج وفي نفس الوقت تقديم أداء جميل، يرضي جماهيرنا لكنني لا أملك عصاً سحرية لأفعل كل شيء فقد توليت المهمة منذ شهرين وأمامنا عمل كبير ونحتاج لمزيد من الوقت ليظهر العمل بالصورة المطلوبة.

وحول حاجة الفريق لصفقات جديدة في مراكز معينة بالفريق قال: أثق في لاعبي فريقي ولكن هذا لا يمنع الإسراع بإتمام أي صفقة يحتاجها الفريق، وحالياً الجميع في جاهزية تامة ولا توجد غيابات وسنعتمد على نفي المجموعة التي لعبت المباراة الأولى.

وقال محمد مرزوق مدافع الفرق: بدأنا تحضيراتنا للمباراة وكانت جيدة مثل اي مباراة أخرى والمواجهة لن تكون سهلة، وجلسنا مع المدرب وناقشنا مجريات اللقاء الأول لتدارك الأخطاء التي حدثت، نسير على نفس النظام وتركيزنا ينصب على النقاط الثلاث.