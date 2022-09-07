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الرياضي

«الشارقة للمرأة» يستعرض الإجراءات المعتمدة للموسم الجديد

«الشارقة للمرأة» يستعرض الإجراءات المعتمدة للموسم الجديد
7 سبتمبر 2022 19:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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استعرض نادي الشارقة الرياضي للمرأة الإجراءات الجديدة المعتمدة للانتساب في الفرق الرياضية بالنادي ضمن معايير إدارية وفنية محددة وواضحة تضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتسهم في ترسيخ أواصر التعاون بين النادي واللاعبات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه النادي مع بداية انطلاق الموسم الرياضي الجديد بمقره في إمارة الشارقة بحضور هند الحوسني نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة وجميع لاعبات النادي وفرق العمل الفنية والإدارية، حيث شهد اللقاء شروحات مرئية لمجموعة الإجراءات الجديدة، وكذلك الاشتراطات الإعلامية الخاصة لإجراء المقابلات في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
وتضمنت الإجراءات 3 مستويات في الألعاب الجماعية والفردية سيتم خلالها اختيار اللاعبات وفق معايير فنية وبدنية يُراعى فيها الجوانب الخاصة بمدى الالتزام بمعدل ساعات التدريب، وكذلك بالجانب الأخلاقي وتطبيق المبادئ والقيم السامية للرياضة والتحلي بالسلوكيات الإيجابية والروح الرياضية العالية.
من جانبها أكدت هند الحوسني أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة نجح في تعزيز مفهوم ممارسة الرياضة النسائية وفتح المجال أمام العنصر النسائي للتألق في ميادين البطولة والمحافل الرياضية المختلفة؛ برؤية متكاملة وشاملة واستراتيجية طموحة.
وأشارت إلى أن اللقاء التعريفي مع اللاعبات يأتي في الوقت الذي يتزامن مع بداية الموسم الرياضي الجديد وخوض النادي جميع المسابقات والمنافسات الرسمية، مؤكدة أن اللقاء يعكس إيمان النادي بترسيخ الثقافة الرياضية للمرأة والتوعية المجتمعية بأهميتها من خلال خلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطويرها، وكذلك مسؤولية النادي في إبراز دور اللاعبات بالمحافل الرياضية؛ بما يعزز حظوظهن في المنافسات الإقليمية والعالمية في جميع الرياضات.

نادي الشارقة لرياضة المرأة
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