زاناردي: لست قلقاً على «الراقي» أمام تاريخ الوصل

علي معالي (الشارقة)

عبر كايو زاناردي مدرب فريق البطائح عن ثقته وقدرة فريقه على تقديم مباراة كبيرة أمام الوصل في الجولة الثانية، مشيداً بالروح الحالية لـ «الراقي» بعد الانتصار الذي حققه على اتحاد كلباء بهدفين.

قال زاناردي:«نعلم أننا نواجه فريقاً كبيراً، بحجم الوصل، ولكن هذا لا يلغي أو ينفي أن لدينا طموحاً كبيراً في تحقيق نتيجة إيجابية لكي نستمر في رسم مستقبل جيد للبطائح بدوري المحترفين، ونعلم كفاءة وقدرات لاعبي الوصل، ونحن أيضا لدينا عناصر متميزة».

أضاف:«علينا أن نسير باستراتيجية محددة وهدفنا أن نقدم مباراة إيجابية، وطموحنا كبير وهدفنا مشروع أيضاً في أن نستمر في تقديم المستوى اللائق بالوافد الجديد».

تابع مدرب الراقي:«لا أخفي عليكم أنها ستكون مواجهة قوية، لكننا جاهزون في كل الأحوال، وعلينا أن نسير في درب النتائج الإيجابية بفضل الجهود الجيدة من اللاعبين، وكل العناصر جاهزة في الوقت الراهن لتشريف النادي، ولا أشعر بالقلق من اللقاء، بل ثقتي لا حدود لها في كل العناصر المتاحة».