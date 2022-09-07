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الرياضي

الزعابي والكثيري يُشاركان في ورشة عمل اتحاد غرب آسيا

الزعابي والكثيري يُشاركان في ورشة عمل اتحاد غرب آسيا
7 سبتمبر 2022 19:15

دبي (الاتحاد)
شارك وفد اتحاد الكرة في ورشتي عمل نظمهما اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ومثل اتحاد الكرة عدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية في ورشة ترخيص الأندية النسوية التي تناولت عدداً من المواضيع الخاصة بشروط وتعليمات ترخيص الأندية النسوية والأسس والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد القاري في هذا الشأن.

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فيما شارك سالم الكثيري مراقب المباريات باتحاد الكرة في ورشة إعداد مراقبي المباريات والتي شهدت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، إلى جانب مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بمراقبة المباريات من حيث التعليمات والمسؤوليات والتحديات والصعوبات التي تواجه المراقبين في مختلف المباريات.

اتحاد الكرة
اتحاد غرب آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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