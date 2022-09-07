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الرياضي

12 فريقاً في بطولة رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكرة الصالات

12 فريقاً في بطولة رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكرة الصالات
7 سبتمبر 2022 18:27


دبي (وام)
نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع اتحاد الكرة قرعة بطولة كأس معالي رئيس الهيئة لكرة قدم الصالات، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون عدداً من إدارات الهيئة المختلفة في إمارات الدولة خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي حتى 24 نوفمبر المقبل. 

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة المنظمة، بمقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور العميد طارق سالم بن ربيعة رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والمقدم جابر جاسم المهيري مدير البطولة.
وجرت بعد المؤتمر وقائع سحب قرعة البطولة لتوزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث شارك في إجراء القرعة نجم منتخب الإمارات السابق فيصل خليل، وعبدالله الشحي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة.
وأكد العميد طارق سالم بن ربيعة أن تنظيم هذه البطولة يجسد الدور المجتمعي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعزز من قيمة ممارسة الرياضة لأفراد المجتمع ككل.

وقال: «تعد هذه هي النسخة الثانية من البطولة التي تنظمها للهيئة، لكن الجديد في هذه النسخة هو التعاون مع اتحاد الكرة، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقدمه الاتحاد سعياً للنهوض بالرياضة الإماراتية وكرة القدم تحديداً، وللاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الاتحاد».
وأضاف: «نسعى من خلال تنظيم هذه البطولة إلى توطيد أواصر العلاقات بين إدارات الهيئة المختلفة، خاصة أن كل الفرق المشاركة تمثل عدداً من هذه الإدارات، وفي نفس الوقت تعزيز المستوى البدني والصحي للعاملين من خلال ممارسة كرة قدم الصالات وإبراز الأجواء التنافسية الإيجابية بينهم». 

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وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة كرة قدم الصالات، ليست الحدث الرياضي الوحيد الذي تحرص الهيئة على تنظيمه والمشاركة فيه، ولكن هناك أحداث رياضية في مختلف الألعاب تشارك فيها الهيئة على مدار العام، مثل دورة الألعاب الحكومية وغيرها.
من جانبه، رحب محمد عبدالله هزام الظاهري، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واستضافة قرعة البطولة..
وقال: «يولي الاتحاد هذه البطولة اهتماماً كبيراً سعياً منه إلى تعزيز تعاونه الدائم مع المؤسسات الوطنية، خاصة أن هذه التعاون يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الاتحاد، ونحن نمضي قدماً لمد جسور التعاون مع مؤسساتنا التي تسهم بشكل كبير في دعم منظومة كرة القدم بكل تخصصاتها». 

وأعرب عن ثقته في قدرة هذه البطولة على إضافة الكثير من الفوائد إلى لعبة كرة قدم الصالات في الدولة، وجعلها نشاطاً رياضياً يستحق الاهتمام والمتابعة، وتسهم في التوسع في إقامة بطولات مماثلة.
وأوضح المقدم جابر جاسم المهيري أن هذه النسخة تعد الثانية في البطولة، بعد تغيير نظامها لتقام بشكل مجمع بعدما كانت تقام سابقاً في كل إمارة من إمارات الدولة.
وقال: «سيقام الدور التمهيدي من دوري من دور واحد بين فرق كل مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني الترتيب للدور نصف النهائي». وأسفرت مراسم القرعة عن تقسيم الفرق الـ12 على مجموعتين، حيث ضمت الأولى فرق أبوظبي، ورأس الخيمة، والموارد البشرية، والإقامة وشؤون الأجانب، وأمن المنافذ، والفجيرة. وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي أبوظبي ورأس الخيمة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في المباراة المقرر إقامتها في أبوظبي يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، في حين ستقام مباريات الدور التمهيدي في دبي.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
اتحاد الكرة
كرة الصالات
محمد بن هزام الظاهري
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