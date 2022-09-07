تن هاج يمدح أنتوني

مانشستر (رويترز)

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن الجناح أنتوني سيتحسن بمرور الوقت وسيزداد انسجامه مع الفريق، بعد أن تألق الدولي البرازيلي في الفوز 3-1 على أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهز أنتوني الشباك في ظهوره الأول مع الفريق بعد أيام فقط من انضمامه إلى يونايتد قادماً من أياكس أمستردام، وقال تن هاج إنه لم يندهش بالتأثير الفوري للاعب البالغ عمره 22 عاماً، بعد أن سبق له العمل مع الدولي البرازيلي في الفريق الهولندي.

وقال تن هاج للصحفيين قبل مباراة يونايتد الافتتاحية في الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد يوم الخميس: «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينسجم اللاعب تماماً مع الفريق، لكنه يتكيف بسرعة كبيرة.

«إنه لاعب واعد. يحرص على التكيف سريعاً. لقد رحب به الجميع هنا وأتوقع نجاحه مع النادي».

واحتفظ تن هاج بثقته في سكوت مكتوميناي في خط الوسط على الرغم من وصول كاسيميرو المخضرم من ريال مدريد، وقال المدرب الهولندي إنه سعيد بوجود هذا العمق في فريقه.

وقال تن هاج:«الفريق يتحسن باستمرار. بالنسبة للاعبين غير الموجودين في التشكيلة الأساسية، يمكنهم المشاركة في أي لحظة وربما يقدمون أداء أفضل من اللاعبين الموجودين فيها. نحن بحاجة إلى أكثر من 11 لاعباً. نملك بدلاء في غاية الجودة».

كما تألق المهاجم ماركوس راشفورد ليحقق يونايتد أربعة انتصارات متتالية في الدوري، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وقال تن هاج إنه سعيد برؤية الدولي الإنجليزي يستمتع باللعب مرة أخرى.

وقال تن هاج:«أرى السعادة على وجه ماركوس راشفورد.

عملنا بجد في الشهرين الماضيين معه في جوانب مختلفة. يحب ذلك ويريد تنفيذ ما تعلمه في أرض الملعب».

«يبدو سعيداً. يستمتع بكل لحظة، يبتسم، ويتحلى بشعور إيجابي. إذا جمعت كل هذه الأشياء معاً سيزداد تألقه مع الفريق».

وسيغيب أنطوني مارسيال عن مباراة سوسيداد بسبب إصابة في وتر العرقوب، بينما قد يبدأ زميله كريستيانو رونالدو.