أول رحلة بحرية تُلهم بيتيس

مراد المصري (دبي)

دشن نادي ريال بيتيس الإسباني قميصه الثالث الرسمي لهذا الموسم، والذي جاء فريداً من نوعه بحمله لمسار بحري على خريطة العالم واللون البرتقالي، وتمت مراسم الكشف عنه على متن سفينة، وذلك لكونه مستوحى من أول رحلة إبحار حول العالم اكتملت قبل 500 عاماً في سنة 1522، والتي حطت رحالها في مدينة إشبيلية حيث يقع النادي.

ريال بيتيس سيظهر الليلة في العاصمة الفنلندية هلسنكي في انطلاق الدوري الأوروبي بقميصه الثالث الجديد، الذي اختار تصممه للاحتفاء بذكرى مرور 500 عاماً على أول رحلة بحرية بشرية حول العالم، والتي أكملها الإسباني خوان إلكانو عام 1522 بعد نحو 3 سنوات.

قام ريال بيتيس تدشين القميص الجديد على متن سفينة خشبية مشابهة لسفينة "فيكتوريا"، التي قامت بتلك الرحلة التاريخية، بمشاركة مختلف لاعبي فرقه الرياضية للرجال والسيدات، سواء لكرة القدم أو كرة السلة أو غيرها من الألعاب.

القميص الجديد لريال بيتيس يحمل خريطة العالم ومسار تلك الرحلة، التي بقيت ملهمة للأجيال في إسبانيا على مدار خمسة قرون من الزمن، فيما يظهر اللون البرتقالي بشكل رئيسي فيه.

كما قام لاعبا ريال بيتيس سيرجيو كاناليس وأليكس مورينو، بتسليم الدراجين الفائزين بالجولة 16 لطواف إسبانيا نسخة من القميص، حيث اختتمت الجولة في بلدية توماريس التابعة لمدينة إشبيلية.

يشارك ريال بيتيس تحت قيادة مدربه مانويل بيليجريني في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، حيث أوقعته قرعة دور المجموعات بمواجهة روما الإيطالي أيضاً، علماً أنه ودع المسابقة في دور الـ 16 أمام أينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي.

حصد الفريق المتوج بلقب كأس الملك في الموسم الماضي، 9 نقاط في أول أربع جولات في "الليجا" مع سعيه للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد غياب منذ نحو 17 عاماً، عندما شارك آخر مرة في موسم 2005 - 2006 .