بالميراس يودع كوبا ليبرتادوريس

ساو باولو(أ ف ب)

خرج حامل اللقب في العامين الأخيرين بالميراس من الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، على يد الفريق البرازيلي الآخر أتلتيكو بارانينسي، بعد تعادلهما 2-2 إياباً أمس في ساو باولو، بعد تفوق الأول 1-صفر ذهاباً على أرضه.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها بارانينسي الدور النهائي للبطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد العام 2005 عندما سقط ضد ساو باولو.

ومهّد بالميراس الطريق باكراً أمام تعويض تأخره من المباراة الأولى، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر جوستافو سكاربا.

إلا أن الفريق تعرض لانتكاسة بعد أن اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني، إثر طرد موريلو قبل الاستراحة ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ قاسٍ، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» بعد أن اكتفى الحكم بدايةً بالصفراء (45+3).

مع ذلك، نجح أصحاب الأرض في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 55 برأسية المدافع الباراجوياني جوستافو جوميز.

لكن بارانينسي الذي لم يشكل خطورة في الشوط الأول وخاض المباراة بغياب مدربه لويس فيليبي سكولاري، الذي طرد في لقاء الذهاب، انتفض في الثاني مقلصاً الفارق بداية عبر بابلو بعد دقيقة من نزوله بديلاً (64)، قبل أن يسدد الضربة القاضية بهدف التعادل للبديل الأخر الأوروجوياني دافيد تيرانس.

ولا يزال فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي السابق، اللاعب الوحيد في التشكيلة التي شاركت في النهائي عام 2005 بعد أن عاد هذا الصيف من إنجلترا إلى ناديه الأول.

يلتقي بارانينسي في نهائي 29 أكتوبر في جواياكيل في الإكوادور، فلامنجو أو فيليس ساسرفيلد الأرجنتيني، علماً أن الفريق البرازيلي اكتسحه برباعية نظيفة ذهاباً في بوينوس أيرس.