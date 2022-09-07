«مقصلة الأبطال».. ضربة مزدوجة

مراد المصري (دبي)

لم يكد اليوم الأول لدوري أبطال أوروبا ينتهي، حتى بدأت معه مقصلة المدربين والتي كان ضحيتها ثنائي ألماني هما توماس توخيل، الذي توج باللقب مع تشيلسي قبل موسمين، لكنه دفع ثمن السقوط المبكر بإعلان إقالته، كما أعلن لايبزيج الألماني عن إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو.

سقوط تشيلسي بطل عام 2021 المفاجئ أمام دينامو زغرب الكرواتي، دفع ثمنه المدرب الألماني توماس توخيل، الذي تعرض للإقالة بصورة مفاجئة، حيث لم يشفع له قيادة الفريق للقب الأوروبي في الموسم قبل الماضي.

توخيل واجه بداية صعبة مع «البلوز»، حيث يحتل الفريق المركز السادس في «البريميرليج» برصيد 10 نقاط، كما دخل المدرب دائرة الأضواء بحادثة المصافحة الشهيرة مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

توخيل لم يكن الألماني الوحيد الذي دفع ثمن السقوط المبكر في دوري الأبطال، حيث أعلن لايبزيج الانفصال عن مدربه دومينيكو تيديسكو عقب الخسارة القاسية أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 4-1، كما أن الفريق يحتل المركز 11 برصيد 5 نقاط بعد خمس جولات في «البوندسليجا».

وشهد اليوم الأول لدوري الأبطال انطلاقة ناجحة لريال مدريد حامل اللقب بتحقيق الفوز على سيلتك 3-صفر، لكن الجماهير تترقب إعلان نتائج فحوصات النجم كريم بنزيمة، الذي خرج مصاباً ولا يسود التفاؤل حتى الآن حول حالته.

كيليان مبابي تألق بتسجيله ثنائية منحت فريقه باريس سان جيرمان الفوز على يوفنتوس 2-1، وأصبح أصغر لاعب يصل إلى 35 هدفاً قبل أن يتم عامه الـ24.

النرويجي إيرلينج هالاند يسير على درب النجاح مع مانشستر سيتي، بعدما سجل ثنائية أيضاً، ليرفع رصيده بالمجمل إلى 24 هدفاً في 20 مباراة خاضها في دوري الأبطال، كأقل عدد من المباريات احتاجه أي لاعب للوصول إلى هذا الرقم، وهو الذي يبلغ من العمر 22 سنة فقط.