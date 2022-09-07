قائد عام شرطة أبوظبي يفتتح مراكز تدريب الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، مراكز تدريب الجو جيتسو والدفاع التكتيكي التي تم تجهيزها وفقاً لأفضل المستويات العالمية.

وأكد معاليه اهتمام القيادة الرشيدة بتحفيز الكوادر الوطنية على رفع مهاراتها وإمكاناتها في الجو جيتسو والدفاع التكتيكي، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق الأولوية الاستراتيجية في جاهزية وحماية الإمارة وتعزيز مكتسباتها وإنجازاتها الأمنية كواحدة من أفضل مدن العالم أمناً وأماناً.

وأوضح أن افتتاح هذه المنشآت ووفق أفضل التجهيزات سيسهم في تعزيز الجهود من خلال الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري، وجودة الحياة في بيئة العمل.

وتجول معاليه في المراكز الجديدة واطلع على التجهيزات وجهود مركز التربية الرياضية الشرطية في تدريب المنتسبين وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وحثهم على الانتظام في التدريبات ورفع اللياقة البدنية، بما يحقق التطلعات في تحقيق أهداف منظومة تدريب الجو جيتسو والدفاع التكتيكي.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، جاهزية شرطة أبوظبي في تدريب وتطوير مهارات الدفاع عن النفس بفعالية لرجال الشرطة والأمن، بما يعزز جهودهم وإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة وبث الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وأشار إلى توجه شرطة أبوظبي في اكتساب منتسبيها مجموعة من الفنون القتالية ومهارات الدفاع عن النفس بشكل عام ومهارات رياضة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي بشكل خاص.

وذكر أن مراكز التدريب الجديدة ستسهم بدور كبير في عملية الإعداد البدني في ضوء المستجدات التدريبية الحديثة وترسيخ القيم الأساسية للجو جيتسو (الاحترام - الالتزام - الانضباط - التصميم - الروح الرياضية) وتحقيق نمط حياة متوازن، من خلال تحسين الجانب البدني والذهني والصحة العامة وبناء المهارات.

رافق معاليه خلال الجولة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد عمران أحمد المزروعي نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية.