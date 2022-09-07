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الرياضي

تشيلسي يقيل مدربه

تشيلسي يقيل مدربه
7 سبتمبر 2022 14:18

لندن (رويترز)
أعلن تشيلسي الإنجليزي، انفصاله عن مدربه الألماني توماس توخيل بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب 1-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الممتاز الموسم الماضي لكن النادي اللندني تراجع للمركز السادس هذا الموسم بعد ست مباريات فاز في ثلاث منها وخسر مرتين وتعادل مرة واحدة.
وقال النادي في بيان: "نيابة عن الجميع في تشيلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي. سيحظى توماس دوما بمكانة مميزة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا.
"بعد مرور 100 يوم على تولي الملاك الجدد مسؤولية النادي، ومع استمرارهم في العمل الجاد لدفع النادي إلى الأمام، يعتقد الملاك الجدد أنه الوقت المناسب لإجراء هذا التغيير".

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