استقبال وردي لبعثة «الأجسام واللياقة» بعد الإنجاز «الآسيوي»



دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخبي بناء الأجسام واللياقة البدنية باستقبال وردي بعد مشاركتهما في بطولتي آسيا اللتين أقيمتا بالتزامن معاً في قيرغيزستان، وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر وعدد من مسؤولي الاتحاد، وحصد المنتخبان 47 ميدالية ملونة، منتخب بناء الأجسام 34 ميدالية «12 ذهبية و7 فضيات، إضافة إلى 13 برونزية» ولقبين مميزين في فئة بطل الأبطال، بينما حقق منتخب اللياقة البدنية 13 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة.

وتقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، بالشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة ولجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ساهمت في دعم لاعبي المنتخب خلال فترة الاستعدادات للبطولتين ومنها القيادة العامة لشرطه أبوظبي والقيادة العامة لشرطه دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة جمارك دبي، وجميع الجهات الرياضية وغير الرياضية لدورها الداعم بتحقيق الإنجازين الكبيرين.

وبارك علي بن حيدر لبعثة المنتخب وللاعبين الفائزين بالميداليات والجهازين الإداري الإنجاز، مثنياً على الجهود التدريبية العالية التي مهدت لتحقيق الفوز بأعلى عدد من الميداليات الملونة المتحققة في بطولات آسيا، ووصف إنجاز منتخب اللياقة البدنية بالمستحق بعدما تمكن من اكتساح ميداليات البطولة وإحرازه للمركزين الأول والثاني في غالبية منافسات البطولة، مثنياً على جهود عضوي مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي الفلاسي وعبدالرحمن العوضي في الاستعدادات التي مهدت للفوز بالبطولة، مؤكداً ان هذا الإنجاز سيكون بمثابة انطلاقة أكبر لنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة بكونها أسلوباً مثالياً للحياة.