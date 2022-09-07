شباب الأهلي يحصد 5 ألقاب في «الألعاب الصيفية»



دبي (الاتحاد)



اختتمت «دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية للألعاب الجماعية» منافساتها بنجاح كبير وسط مشاركة فرق أندية دبي الأربعة هي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، حتا، والتي تضمنت ثلاثة ألعاب جماعية لفئتي الشباب والناشئين، هي: الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد.

شهدت الدورة منافسات قوية بين الفرق في مختلف الألعاب، وتوج فريق شباب الأهلي بـ 5 ألقاب، حيث فاز بالمركز الأول في بطولة كرة السلة «فئة الشباب»، كما فاز بالمركز الأول في بطولة اليد «فئتي الشباب والناشئين»، وفاز أيضاً بالمركز الأول في بطولة الكرة الطائرة في «فئتي الشباب والناشئين»، بينما فاز فريق النصر بالمركز الأول في بطولة السلة «فئة الناشئين».

واستضافت أندية دبي منافسات الدورة، كما عملت على توفير الأجواء المناسبة للاعبين للتنافس في جو مطابق للمنافسات الرسمية، حيث أقيمت منافسات بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، كما أقيمت منافسات بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، فيما أقيمت منافسات بطولة الكرة الطائرة في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، وأجريت منافسات البطولات الثلاث وفقاً للوائح المعمول بها في اتحاد كل لعبة مدرجة.

وجاء تنظيم الدورة الصيفية للألعاب الجماعية انطلاقاً من خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، وإعطاء الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً للفرق واللاعبين بالشكل الملائم للموسم الرياضي، بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة، حيث تتيح الدورة للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين من أجل التعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين، وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين من خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.