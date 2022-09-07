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الرياضي

استاد دبا.. تاريخ جديد للنواخذة

استاد دبا.. تاريخ جديد للنواخذة
7 سبتمبر 2022 14:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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يدشن النواخذة ملعبهم الجديد في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين أمام شباب الأهلي الجمعة المقبل، وستكون المباراة احتفالية لدبا الفجيرة الذي يلعب للمرة الأولى على أرضه وبين جماهيره بعد خمسة مواسم قضاها في ملاعب أخرى بالدولة.
وفي الموسم السادس يلعب «النواخذة» في ملعب دبا الذي أمر ببنائه وإنشائه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لأبنائه المواطنين في دبي كصرح معماري جميل، يرفع عدد الملاعب في الساحل الشرقي إلى 4 وهي اتحاد كلباء والفجيرة وخورفكان وأخيرا دبا.
ويتسع الملعب الجديد لعشرة آلاف متفرج واستغرق بناؤه عامين، وشارك النواخذة في خمسة مواسم سابقة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث لعب الفريق بملعب خليفة في العين، ثم انتقل لملعب الفجيرة ليكون يوم التاسع من هذا الشهر يوما تاريخيا للنادي في موسمه السادس مع الاحتراف.
وتحث إدارة النادي الخطى من أجل استكمال المتطلبات الضرورية من أجل اللعب وفقا لشروط رابطة دوري المحترفين، وسيكون الملعب جاهزا للجماهير المحبة والعاشقة لفريقها ولجماهير شباب الأهلي.

دبا الفجيرة
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
كرة القدم
حاكم الفجيرة
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