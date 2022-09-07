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الرياضي

«جودو الإمارات» يشارك في «عربية الناشئين»

«جودو الإمارات» يشارك في «عربية الناشئين»
7 سبتمبر 2022 14:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وصلت ظهر اليوم إلى تونس بعثة ناشئي جودو الإمارات للمشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية والبطولة العربية للناشئين والناشئات والأشبال والبراعم التي يستضيفهما الاتحاد التونسي للجودو، بإشراف الاتحاد العربي وبمشاركة 740 رياضيا منهم 523 لاعبا ولاعبه، يمثلون 300 لاعب ولاعبه من 23 ناديا من تونس، بجانب 18 ناديا من الجزائر و5 أندية من مصر و3 أندية من الكويت، و2 من الإمارات وليبيا وناد واحد من كل من قطر، سوريا، واليمن.
يرأس البعثة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد المصارعة والجودو، وتضم حكمنا الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي يشارك في إدارة مباريات البطولة، والمدرب الياباني كوكي وأربعة لاعبين هم: حميد الشامسي لاعب اتحاد كلباء المشارك في وزن تحت 50 كجم، ويزن مرشد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية في وزن تحت 55 كجم، ومحمد عبدالله الشعالي (النصر) في وزن تحت 66 كجم، وحمد الهاشمي (خورفكان) في وزن تحت 81 كجم، والذي تبدأ منافساته على مستوى الناشئين والناشئات تحت 12 و10 سنوات لمختلف الأوزان للفئات العمرية، كما يشارك في البطولة فريق نادي الشارقة الذي وصلت بعثته من قبل وتضم 10 لاعبين للمشاركة في البطولة.

منتخب الجودو
الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
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