طرح تذاكر «عالمية مبادلة» للتنس للبيع

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة مبادلة العالمية للتنس عن فتح باب شراء التذاكر أمام الجمهور وعشاق اللعبة من جميع أنحاء العالم قبل 100 يوم من انطلاق فعاليات نسختها الـ 14، وسيتسنّى للجماهير حجز تذاكر مخصصة لأيام البطولة الثلاثة والاستمتاع بالمنافسات الحماسية من مدرجات المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر.

وكشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظّمة للبطولة، عن توفير أفضل المقاعد لحضور المباريات بأسعار مدروسة، حيث تبدأ من 95 درهماً للرجال، وللأطفال من 45 درهماً، ويتوفر عدد محدود من باقات التذاكر المخصصة لحضور أيام البطولة الثلاثة مع خصم بقيمة 20%، فيما تتضمن تذاكر بريميير للضيافة الفاخرة قائمة متميزة من المأكولات والمشروبات، فضلاً عن مقاعد قريبة من الملعب توفر رؤيةً ممتازة وتجربةً لا تُنسى.

وتستضيف الدورة الرابعة عشرة، ستة من أفضل لاعبي التنس واثنتين من أفضل لاعبات التنس على مستوى العالم، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم في الأسابيع المقبلة.

ويشهد يوم الافتتاح 16 ديسمبر انطلاق أول مباراتين في الدور ربع النهائي للرجال، ويُختتم يوم الافتتاح مع مباراة حماسية ضمن بطولة السيدات في الساعة الثامنة مساءً.

وتنطلق مباراة تحديد المركز الخامس في اليوم الثاني الساعة 3 عصراً، يليها مباراتا نصف النهائي في الساعة الخامسة مساءً والسابعة مساءً. ويشهد اليوم الثالث والأخير من البطولة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في الساعة الواحدة ظهراً، قبل انطلاق المباراة النهائية في الساعة 3 عصراً التي ستُختتم مع مراسم التتويج.

وعمد منظمو البطولة إلى اختيار مواعيد مبكرة لمباريات اليوم الثالث حرصاً على عدم تضاربها مع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما شجعوا جميع حاملي التذاكر وعشاق الرياضة لمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للبطولة للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الخيارات المتاحة لمشاهدة النهائي من أرض الملعب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «حرصنا على فتح باب شراء التذاكر مبكراً هذا العام، بما يمنح عشاق الرياضة فرصة التخطيط المسبق لحضور الفعاليات الزاخرة في موسم الشتاء المقبل. وننصح الجميع بحجز تذاكرهم بأقرب وقت للاستفادة من هذه الفرصة الرائعة وبدء التخطيط لحضور بطولتنا والاستمتاع بالأجواء الحماسية في المباراة النهائية».