طموحات ذهبية لفريق أبوظبي في «فورمولا البرتغال»



أبوظبي (الاتحاد)

تتجه بوصلة فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا2 إلى مدينة ريبادورو البرتغالية للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تستضيفها المدينة ابتداء من الجمعة وحتى الأحد المقبل، في استمرار للتحدي القوي للمنافسة على لقب البطولة لموسم 2022، ويترأس البعثة ناصر الظاهري وتضم منصور المنصوري وراشد القمزي والطاقم الإداري والإعلامي للفريق.

وتستضيف البرتغال الجولة الثالثة في ريبادورو، ثم الجولة الرابعة والختامية مباشرة الأسبوع الذي يليه في مدينة فيلا فيلها، في تكرار لسيناريو الموسم الماضي، بعد أن احتضنت نفس المدن آخر جولات البطولة.

ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري برصيد 35 نقطة، ويحل ثانياً في الترتيب الألماني ستيفان هاجن برصيد 32 نقطة، في حين يأتي ثالثاً قائد زورق الشارقة سامي سيليو برصيد 22 نقطة.

وتحمل المشاركة الحالية لفريق أبوظبي تحدياً قوياً، خاصة أن المتصدر الحالي للترتيب العام هو المتسابق منصور المنصوري برصيد 35 نقطة، في حين يحل القمزي حامل اللقب في المركز السابع بعد أن تعرض لحظ عاثر في جولات البطولة الأولى، ويسعى نجم فريق أبوظبي لتحسين مركزه والعودة مجدداً لمنصات التتويج في الجولة الحالية من البطولة، فيما يحمل المنصوري آمالاً قوية في أن ينافس على لقب البطولة، خاصة مع تفوقه الفني الكبير والمستوى القوي الذي قدمه في الجولة الأولى بحصد المركز الثاني، قبل أن يكمل تفوقه أيضاً في الجولة الثانية ويحقق لقب الجولة، وليتصدر الترتيب العام بجدارة أمام بقية المنافسين، ولتتحول عين المنصوري للجولة الثالثة بطموح الاستمرار على نفس النهج والمستوى الذي بدأ به الموسم.

ووجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي وراديو مان القمزي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وقال الظاهري: جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لثالث اختبارات الموسم للفورمولا2، وهي جولة ستكون مفصلية بكل تأكيد في تحديد هوية المنافسين على اللقب ومن سيستمر حتى الجولة النهائية في قائمة الترشيحات للظفر بالناموس، بالنسبة لفريق أبوظبي فإن المنافسة ستكون على جانبين، الأول هو الاستمرار في الصدارة وزيادة رصيد النقاط بالنسبة لمنصوري المنصوري على زورق أبوظبي 36، أما راشد القمزي وعلى زورق أبوظبي 1 فيسعى إلى أن يعود مرة أخرى للواجهة بعد أن تعرض لنزيف نقاط غير متوقع في الجولات الماضية.

وعبر ناصر الظاهري عن الارتياح الكبير في صفوف فريق أبوظبي، بعدما قدم المنصوري أوراق اعتماده مبكراً خلال الموسم الحالي وأثبت قدرته على مقارعة الأبطال وتصدر الترتيب العام.