«الليجا» تستهدف 1.3 مليار شاب عبر بوابة الإمارات



دبي (الاتحاد)

وقّعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا» خطاب نوايا مع جالاكسي ريسر، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج المحتوى متعدد الوسائط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تمهيداً لإطلاق مشروع مشترك لمدة 15 عاماً بهدف توسيع حضور الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا وشبه القارة الهندية.

يضمّ المشروع المشترك، الذي سيقع مقره في الدولة، فريق عمل مكوناً من 20 شخصاً، يعملون على تطوير العلامة التجارية وتأمين فرص الأعمال الجديدة. في حين يتكون مجلس إدارة المشروع من 5 أعضاء، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية مايتي فينتورا، بينما يشغل لويس كارديناس، المدير التجاري الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، كما يتعاون المشروع مع مندوبي الرابطة في المغرب ومصر وقطر والسعودية وتركيا والهند ودول أخرى، إضافة إلى دولة الإمارات التي تلعب دوراً أساسياً في النمو الإقليمي للعلامة.

ويتيح هذا التعاون لليجا فرصة التفاعل مع الجماهير الأصغر سناً بطريقة هادفة ومدروسة، من خلال إنشاء المحتوى والتركيز على الألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تقديم منتجات استهلاكية جديدة تتنوع من الملابس إلى التذكارات، وإطلاق عدة مشاريع من شأنها إرساء مفاهيم جديدة لكرة القدم والرياضة.

ويُعدّ استوديو الإنتاج المشترك الذي تم الاتفاق على تأسيسه أحد أبرز نقاط القوة في المشروع، والذي سيستفيد من خبرة «جالاكسي ريسر» الواسعة في مجال التراخيص، وتطوير المنتجات، وإنشاء المحتوى، والإنتاج والبث في منطقة تُعدّ من بين الأسرع نمواً في قطاع الرياضة، بفضل الاستثمارات الهائلة التي تشهدها مؤخراً في ألعاب مثل الجولف والملاكمة والفورمولا ون وسباقات الخيل، إضافة إلى استضافة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في وقت لاحق من هذا العام.

ودخلت المؤسستان بعد توقيع خطاب النوايا في فترة تفاوض حصرية بهدف مناقشة تفاصيل العقد وآليات تنفيذ المشروع، وستحصل كل منهما على نسبة 50% من المشروع الجديد.

وسيوفّر المشروع فرصاً جديدةً لتوسيع حضور لاليجا في هذه المناطق الرئيسية التي تضم واحدة من أعلى معدلات السكان الشباب في العالم، حيث يعيش فيها أكثر من 1.3 مليار نسمة بأعمار أصغر من 30 عاماً.

ويمثّل المشروع وكالةً لحقوق البث والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. كما يوفّر مساراً مبتكراً يمنح الليجا إمكانية مشاركة حقوق الملكية الفكرية لمنافساتها مع شريك محلي يضمن تعزيز حضورها في السوق، من خلال الوصول إلى قاعدة متابعي باعتبار جالاكسي ريسر التي تتجاوز 500 مليون شخص حول العالم، ويتيح لها منصةً للنمو والاستفادة من خبرات جالاكسي ريسر الراسخة في ست مجالات رئيسية هي: التراخيص، وصناعة المحتوى، والرياضات الإلكترونية، وإدارة المواهب أو مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق والموسيقى.

وتُعدّ جالاكسي ريسر، التي أسسها الرئيس التنفيذي بول روي عام 2019، أكبر شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية الافتراضية الرقمية ونمط الحياة في العالم، حيث تملك حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.