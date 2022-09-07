هدف متأخر ينهي آمال بالميراس في كوبا ليبرتادوريس



ساو باولو (رويترز)

أحرز البديل ديفيد تيرانس هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية، ليمنح أتليتيكو بارانينسي التعادل 2-2 مع مضيفه بالميراس حامل اللقب والتأهل إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد التفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وبدأ بالميراس في طريقه للنهائي من أجل حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي، عندما تقدم بثنائية جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز، ليعوض خسارته 1-صفر في الذهاب ورغم طرد موريلو في نهاية الشوط الأول.

وأحيا البديل بابلو آمال أتليتيكو بارانينسي عندما قلص الفارق بعد 19 دقيقة من الشوط الثاني، وحسم تيرانس تأهل أتليتيكو بارانينسي، الذي كان خسر في نهائي 2005 أمام ساو باولو، قبل خمس دقائق من النهاية.

وافتتح سكاربا التسجيل لبالميراس بعد خمس دقائق من البداية، عندما فشل دفاع أتليتيكو بارانينسي في تشتييت الكرة لتتهيأ أمامه ويضعها في المرمى من مدى قريب.

وأهدر بالميراس العديد من الفرص قبل أن يتأزم موقفه، عندما تدخل حكم الفيديو المساعد، ليطلب من الحكم مراجعة قراره بإنذار موريلو بعد تدخل عنيف على فيتور روكي إلى طرد.

ورغم النقص العددي عزز جوميز من تقدم بالميراس بضربة رأس بعد رمية جانبية من ماركوس روتشا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني.

وبعد أقل من دقيقتين من مشاركته أحيا بابلو آمال أتليتيكو بارانينسي عندما قلص الفارق عقب أربع تمريرات سريعة رائعة بدأها فرناندينيو، قائد مانشستر سيتي السابق، لتصله الكرة من روكي ويضعها في المرمى بسهولة.

وحسم تيرانس تأهل أتليتيكو بارانينسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي بالميراس وخدعت الحارس ويفرتون لتستقر في الشباك.

وسيأمل فلامنجو في نهائي برازيلي ثالث على التوالي عندما يستضيف فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في إياب الدور قبل النهائي، وكان فلامنجو فاز 4-صفر في الأرجنتين الأسبوع الماضي.