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الرياضي

رود يطرق أبواب صدارة التصنيف العالمي

رود يطرق أبواب صدارة التصنيف العالمي
7 سبتمبر 2022 12:36


نيويورك (رويترز) 

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قال كاسبر رود: إن طريقة التعامل مع المواجهات من خمس مجموعات كانت مفتاح نجاحه هذا العام بعد أن وصل اللاعب النرويجي إلى نصف النهائي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس ليقترب من انتزاع صدارة التصنيف العالمي للرجال.
وفاز رود، المصنف السابع عالميا، على ماتيو بريتيني 6-1 و6-4 و7-6 ليبلغ الدور قبل النهائي في أميركا المفتوحة لأول مرة بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى نهائي فرنسا المفتوحة.
وقال رود البالغ عمره 23 عاما والذي غاب عن أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة: «خلال فرنسا المفتوحة في باريس تطورت أشياء كثيرة وبدأت أتعامل بطريقة أفضل مع المباريات من خمس مجموعات.. غالبا ما تصبح المباريات أطول كثيرا.. قد تتخلى في بعض الأحيان عن مجموعة لتوفير بعض الطاقة لبقية المجموعات.. لذلك أعتقد، نعم، لقد نضجت وتعلمت كيف ألعب خمس مجموعات أفضل مما فعلت العام الماضي».
وعبر رود المتخصص باللعب على الملاعب الرملية عن دهشته من بلوغ الدور قبل النهائي في أميركا المفتوحة في نيويورك، حيث سيواجه الروسي كارين ختشانوف لكنه قال: إن خوض النهائي في بطولة ميامي زاد ثقته في قدرته على الوصول إلى أبعد مدى في البطولات المقامة على الملاعب الصلبة.
وأضاف: «شعوري براحة أكبر على الملاعب الرملية لا يعني أنني لا أحب اللعب على الملاعب الصلبة أو أنه لا يمكنني تحقيق نتائج جيدة هنا».
وسيصبح رود المصنف الأول عالميا يوم الاثنين المقبل إذا فاز بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، لكن بوسعه أيضا أن يحتل الصدارة إذا بلغ النهائي شريطة إخفاق كارلوس ألكاراز في تحقيق هذا الأمر. 

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