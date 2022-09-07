الشارقة.. حلم المونديال في «عربية اليد»



رضا سليم (دبي)



غادرت بعثة فريق الشارقة لكرة اليد إلى تونس لإقامة معسكر تحضيري يستمر لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية للعبة بنسختها الـ37 خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري والمؤهلة لبطولة العالم «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في السعودية، ويترأس بعثة الفريق جاسم محمد مشرف كرة اليد بالنادي بينما تضم القائمة 18 لاعبا من بينهم 3 لاعبين محترفين، بجانب انضمام عبدالحميد الجنيبي والحارس أحمد حسن من الجزيرة للفرق إضافة إلى الطاقم الفني والإداري للفريق.

ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 8 فرق هي الشارقة والترجي التونسي والأفريقي التونسي والكويت الكويتي والسالمية الكويتي ومولودية الجزائري والزمالك المصري وأمل سكيكدة الجزائري.

ويجري الاتحاد العربي للعبة قرعة البطولة مساء اليوم بالدمام على هامش بطولة السوبر السعودي لكرة اليد التي تجمع بين مصر والخليج، وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين على ألا يجتمع فريقان من دولة واحدة في مجموعة، وهو ما يعني أن الشارقة والزمالك فقط من يدخلان القرعة، فيما سيتم توزيع بقية الفرق بطريقة موجهة بحيث لا يقع فريقان من دولة واحدة في مجموعة واحدة.

كان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد قرر مشاركة بطل العرب في نسختي كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» عامي 2022 و2023 كما يشارك بطل السوبر العربي في نسخة 2023، وتشارك 10 أندية في «سوبر جلوب» وتأهل للنسخة المقبلة الأهلي المصري وتاوباتي البرازيلي وماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الأخيرة، وفريق سعودي بصفته منظما للحدث المرتقب ويتبقى حسم أبطال القارات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، وسيتم إضافة بطل العرب بجانب تقديم الدعوة لفريق آخر.

ويبحث فريق الشارقة المتوج بجميع الألقاب المحلية للموسم الرياضي الماضي في الحصول على لقب خارجي ليضيفه إلى سجل إنجازاته، بعدما حقق الميدالية البرونزية في آسيا مرتين وتعد البطولة فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي لليد الإماراتية بالتأهل لبطولة العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

وأكد جاسم محمد رئيس البعثة أن الفريق يدخل منافسات البطولة بطموح تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد الإماراتية في المحفل العربي الكبير، وندرك أن المهمة صعبة لأن جميع الفرق المشاركة قوية ولها تاريخ كبير في اللعبة، منها بطل أفريقيا وبطل آسيا، والجميع يطمح إلى التأهل لبطولة العالم وأيضا الشارقة يملك نفس القدرات والتاريخ والطموح والروح المعنوية للاعبين عالية، وسيكون لنا كلمة في البطولة ولن يكون هدفنا المشاركة فقط.

ونوه المشرف على كرة اليد الشرقاوية إلى أن البطولة تعد إعدادا جيدا للموسم المحلي والسوبر الإماراتي البحريني من أجل مواصلة الإنجازات في الموسم الجديد والمنافسة على كافة الألقاب والبطولات، مشيرا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد ودعم مجلس الشارقة الرياضي وإدارة النادي والألعاب الجماعية كان لها الدور في الوصول إلى المكانة التي يستحقها الفريق، وسيواصل العمل من أجل الحفاظ عليها.