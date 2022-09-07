مروان بن غليطة: استمتعت بالأجواء الجماهيرية في مباراة الوصل والوحدة

معتصم عبدالله (دبي)

سلط مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الضوء على مشروع «نهضة النصر» الذي يمثل رأس الرمح في العهد الحالي والجديد للنادي والمبني على نهج وفكر جديد مستلهم من نهج دولة الإمارات الدائم نحو التطور، بتوجيهات وقيادة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، بهدف إكمال العمل والبناء لمواصلة مشوار النادي العريق والذي يمثل مهد كرة القدم في الإمارات.

وتناول ابن غليطة خلال المساحة المفتوحة مع جمهور «العميد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال الحساب الرسمي للنادي، والتي حملت عنوان «العميد قيادة شابة وهوية جديدة وجمهور وفي وطموح للقمة»، مختلف الموضوعات التي تهم جمهور «الأزرق»، مؤكداً على أهمية البناء على النجاحات السابقة لضمان استمرارية وتواجد الكيان النصراوي في جميع المحافل المحلية والآسيوية والدولية.

واستهل ابن غليطة حديثه، بالتطرق إلى الهوية الجديدة وشعار النادي، وذكر أن «التغيير ليس بدعة، وأن الهدف من إطلاق الهوية الجديدة هو التأكيد على بداية العهد الجديد والمستمد من إرث النادي العريق، ليكون جامعاً للكل»، وقال: «نطمح إلى ناد عصري جديد تقوده الرؤية الجديدة بمساهمة الجميع لأجل استدامة نادي النصر».

وقال: بدأنا العمل من خلال العناصر الأكثر أهمية، بدايةً بالاستدامة المالية والتي تحتاج بدورها إلى نظام مالي محكم وذلك من خلال شركة الاستثمار بالنادي والسعي للدخول إلى منظومة السوق المالي كأول نادي يبادر في دخول سوق الأوراق الماليةّ، والثاني مرتبط بالشق القانوني بما يعزز مركز النادي، وآخر مرتبط بعمل الأكاديمية حيث سيكون معيار النجاح مرتبطاً بتصعيد اللاعبين للفريق الأول.

وكشف عن أن المشاريع الأخرى تتضمن أيضاً «عيادة نادي النصر الطبية العالمية التي تستقطب أفضل الكفاءات العالمية، لتسهم في تأهيل اللاعبين على صعيد كل فرق النادي، وتمتد خدماتها للاعبين من الأندية الأخري بمفهوم تجاري، بجانب مشاريع أخرى ترتبط بالاستثمار في اللاعبين، ولفت إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الطموحة ذات الأثر في المجتمع، والتي تدر مدخولات مادية للنادي، وتحت قيادة زمرة من الشباب المواطن».

ولخص رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أهداف فريق الكرة بالنادي في «أن يكون للنصر فريق أفضل عن المواسم الماضية، وأن يكون ضمن المراكز الـ 5 الأولى في الموسم الحالي 2022- 2023، إضافة إلى تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول، مشدداً على أن الأهداف ستكون مختلفة في الموسم المقبل».

وعبر ابن غليطة عن ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني ثورستن فينك، وقال: معايير اختيار المدرب تلخصت في أن يكون من منطقة معروفة، وصاحب إنجازات، وقادر على تصعيد اللاعبين الشباب والاهتمام بهم، وأن يعمل وفق نظام محدد، ويتمتع بالقوة والجراءة، وكل هذه العناصر توفرت في المدرب الحالي والراغب بشدة في وضع بصمة ضمن مشروع نهضة النصر، وأضاف: شخصياً أشعر بالارتياح للمدرب وعمله بناء على المعايير الموضوعة.

وحول ملف اللاعبين الأجانب، ذكر ابن غليطة أن استقطابات اللاعبين تتم من خلال قسم خاص للتحليل الفني يضم مؤهلين للاختيار بطريقة منهجية صحيحة وبالتشاور مع الجهاز الفني دون إغفال لكل الترشيحات بما فيها الجمهور، مؤكداً على أن «البنود المالية» تحكم أيضاً مسألة انتداب اللاعبين الأجانب، وقال: موقف النادي القانوني جيد للغاية ولا توجد علينا أي مطالبات مالية أو قضايا لدى الفيفا وغيرها سواء للاعبين سابقين أو مدربين أو غيرهم.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي النصر على الدور المهم لجمهور النادي، وعلى أهمية تغيير المفهوم الحالي للتشجيع بحيث لا يكون الحضور مرتبطاً بالنتائج فقط، كون النصر ككيان أكبر من كل النتائج، وقال: نرحب بكل المشاريع الهادفة لدعم الحضور الجماهيري، ولن نتوان عن توفير أي دعم، ونتطلع خلال الفترة المقبلة على إطلاق مشروع البطاقة الفخرية لكل من انتسب لنادي النصر خلال الحقب الماضية سواء لاعبين أو إداريين أو فنيين وغيرهم.

وأضاف: كرياضي استمتعت بالأجواء الجماهيرية المميزة في مباراة الوصل والوحدة في الجولة الأولى للدوري، وهي مؤشر على العمل بطريقة صحيحة، ونعمل على أكثر من مبادرة لكون تجربة يوم المباراة يوما كاملا من المتعة، لافتاً إلى دور مجلس جماهير النصر في الكثير من المبادرات خلال الفترات الماضية.