أنس جابر أول لاعبة أفريقية وعربية تبلغ نصف نهائي فلاشينج ميدوز

نيويورك (أ ف ب)

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة إفريقية وعربية تبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، وتفوقت المصنفة خامسة عالميًا، على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4) في ربع النهائي، لتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عامًا في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين جارسيا (17) التي تفوقت على الأميركية كوكو جوف 6-3، 6-4 في أجواء صاخبة، في سعيها لبلوغ ثاني نهائي لها في الجراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.

قالت جابر بعد المباراة «هذا الفوز يعني لي الكثير. أؤمن أكثر بنفسي. بعد ويمبلدون، كانت الأمور إيجابية. رغم أنني خسرت النهائي، عرفت في داخلي أنه بإمكاني الفوز في بطولة كبرى وها أنا في نصف النهائي هنا».



تُكنى جابر بـ«وزيرة السعادة» عطفًا على الفرح الذي تجلبه لأبناء وطنها. ومع ذلك، اعترفت بأن عصبيتها تغلبت عليها في بعض الأحيان عندما ضربت مضربها عدة مرات.

قالت ممازحة «أعتقد انه سيتم طردي من وظيفتي بصفتي وزيرة السعادة. من الصعب السيطرة على الغضب. أعتذر عن سلوكي. أردت حقًا أن أبقى هادئة لكن المضرب ظل ينزلق من يدي».

يذكر ان جابر لم يسبق لها تخطي الدور الثالث في فلاشينج ميدوز قبل هذا العام.

وحسمت جابر المجموعة الأولى لصالحها 6-4، لكن الأسترالية التي أطاحت سيرينا وليامس من الدور الثالث في المباراة الأخيرة للأميركية قبل اعتزالها المبدئي، قلبت الطاولة في الثانية وتقدمت 5-3 وكانت على بعد شوط واحد لحسمها في صالحها لكن التونسية نجحت في كسر إرسالها مقلصة الفارق إلى 4-5 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 وبالتالي شوطا فاصلا كانت الكلمة الأخيرة فيه لها 7-4.