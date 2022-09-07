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الرياضي

الوصل يفوز بجائزة الجولة الأولى لـ «دوري الجماهير»

الوصل يفوز بجائزة الجولة الأولى لـ «دوري الجماهير»
7 سبتمبر 2022 10:53


دبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات. وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الجزيرة بجائزة قيمتها 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الشارقة المركز الأول بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الوحدة على المركز الثاني بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف. 

 

دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
نادي الوصل
نادي الشارقة
نادي الوحدة
نادي الجزيرة
رابطة المحترفين
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