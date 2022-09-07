حدث في فلاشينج ميدوز.. كيريوس يودع ويكسر مضربه



نيويورك (رويترز)

فاز كارين ختشانوف على نيك كيريوس بنتيجة 7-5 و4-6 و7-5 و6-7 و6-4 ليبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» للمرة الأولى الليلة الماضية.

وحسم الروسي ختشانوف، المصنف 27 في البطولة، تأهله بضربة إرسال ساحقة لينتصر على الأسترالي الذي كان أخرج دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا من الدور الماضي.

وكان ختشانوف الطرف الأفضل في الأوقات الحاسمة من المباراة، وأنقذ سبع من تسع فرص لكسر إرساله، وسيلعب ختشانوف ضد النرويجي كاسبر رود من أجل مكان في النهائي.

وبعد خروج حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف والاسباني رافايل نادال، توقع الكثيرون أن كيريوس سكيون من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلا أن خاتشانوف كان له رأي آخر ليبلغ أول نهائي جراند سلام في مسيرته.

حقق الروسي المصنف 31 عالميًا 30 إرسالا ساحقًا و63 ضربة قاضية ليسقط وصيف بطل ويمبلدون ويضرب موعدًا مع رود، وقال بعد الفوز أمام جمهور دعمت غالبيته الاسترالي المصنفة 25 «لقد فعلتها يا أصحاب! أخيرًا، تظهرون بعض المحبة لي».

وتابع: «كانت مباراة مجنونة كما توقعتها. أنا مستعد للركض، للقتال وللعب خمس مجموعات. لعبنا قرابة الاربع ساعات وهذه الطريقة الوحيدة للتفوق على كيريوس».

وأكد الروسي أن ليس لديه شيء يخسره عندما يواجه رود وصيف بطل رولان جاروس «أريد الفوز طبعًا ولكن كلما تتقدم في الأدوار كلما ارتفعت التوقعات. قمت بخطوة إلى الامام، بلغت أول نصف نهائي جراند سلام وأعتقد أنه ليس لدي شيء أخسره».

وتظهر الصورة مضرب الأسترالي نيك كيريوس في الملعب بعد هزيمته أمام كارين خاتشانوف في مباراة ربع النهائي ضمن اليوم التاسع من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.