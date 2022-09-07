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الرياضي

«وزيرة السعادة» تصنع التاريخ في «فلاشينج ميدوز»

«وزيرة السعادة» تصنع التاريخ في «فلاشينج ميدوز»
7 سبتمبر 2022 10:07


نيويورك ( رويترز)

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تغلبت التونسية أُنس جابر المصنفة الخامسة على مشاعر الإحباط لتبلغ الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب صلبة في نيويورك.
وخطفت تومليانوفيتش كل الأضواء بعدما أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامز أمام جماهير غفيرة الجمعة الماضي لكنها لم تستطع مواصلة هذا الأداء في دور الثمانية بعد أن سددت أُنس ثلاث ضربات إرسال ساحق، وسددت 15 ضربة ناجحة في المجموعة الأولى.
وتشتهر وصيفة بطلة ويمبلدون بلقب «وزيرة السعادة» في بلادها لكن فرحتها اختفت في المجموعة الثانية التي حفلت بالأخطاء السهلة لتطيح بمضربها عدة مرات.
ورغم أنها كسرت إرسال تومليانوفيتش في الشوط الأول من المجموعة الثانية بدأت قبضتها تتراخى بعد تراجع إرسالها لتستغل اللاعبة الأسترالية الفرصة وتقتنص ثلاث من أربع فرص لكسر إرسال منافستها.
وقالت أُنس مازحة في مقابلة في الملعب «أعتقد أنهم سيطردوني من عملي كوزيرة للسعادة.. التنس رياضة صعبة وأعتذر للجماهير عن هذا التصرف لكن المضرب ظل ينزلق من يدي».
وأهدت تومليانوفيتش اللاعبة التونسية كسرا للإرسال بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط التاسع وسددت الكرة في الشبكة في النقطة الأخيرة من الشوط الفاصل لتطلق أُنس لفرحتها العنان.
وقالت اللاعبة التونسية «كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط لأنها واصلت القتال وجعلت الأمور صعبة جدا أمامي».
وتلعب أُنس في الدور قبل النهائي أمام الفرنسية كارولين جارسيا التي انتصرت على الأمريكية كوكو جوف لتواصل تألقها بعدما أصبحت الشهر الماضي أول لاعبة متأهلة من التصفيات تحرز اللقب في سينسناتي.
وقالت أُنس «أعلم أنها تلعب بشراسة وبأسلوب قوي. لذا من ستفرض هيمنتها على المباراة ستكون في أفضل حال. سأحاول تطبيق أسلوبي، سأحاول أن أكون أنا». 

 

 

أنس جابر
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